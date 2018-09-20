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Kayıp Sedanur 5 gündür aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 12:17 | Son Güncelleme

Kars'ın Kağızman ilçesinde pazar günü kaybolan 9 yaşındaki kız çocuğunu arama çalışması 5'inci gününde yeniden başladı - AFAD Kars Müdahale Şube Müdürü Sabri Yükselen: - "Aramalar tüm hızıyla devam ediyor. Arkadaşlarımız sazlıkta, arazide, meyve bahçelerinde çalışmalarını sürdürüyor, sonuç almaya çalışıyoruz"

Kars'ın Kağızman ilçesinde pazar günü kaybolan 9 yaşındaki kız çocuğunu arama çalışması 5'inci gününde yeniden başladı.

Paslı köyünde pazar günü öğle saatlerinde meyve toplamaya çıkan Abdullah ve Handan çiftinin kaybolan büyük kızları Sedanur Güzel (9) için sabah saatlerinde yeniden arama çalışması başlatıldı.

Arama çalışmalarına Kars İl Jandarma Komutanlığı komando ve asayiş ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, AFAD ve UMKE ekipleri ile vatandaşlar katıldı.

Köy içi ve çevresinde İl Jandarma Komutanlığının iz takip köpeği "Atak", arama kurtarma köpeği "Gazel", Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki kadavra arama köpeği "Obert" ve iz takip köpeği "Calisto" ile arama faaliyetleri devam etti.

AFAD ve UMKE ekipleri de köyün yakınında bulunan sazlık alanda arama yapıyor. İş makinesi ve traktörlerin desteğiyle yapılan çalışma sürüyor. Jandarma ekipleri de drone ile sazlığın üstünde arama yapıyor.

AFAD Kars Müdahale Şube Müdürü Sabri Yükselen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aramaların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Yükselen, Sedanur'u arama çalışmalarında 5'inci güne girildiğini hatırlatarak, "Aramalar tüm hızıyla devam ediyor. Arkadaşlarımız sazlıkta, arazide, meyve bahçelerinde çalışmalarını sürdürüyor, sonuç almaya çalışıyoruz. AFAD, UMKE, jandarma, köy korucuları, çevre köylerden gelen vatandaşlarla arama çalışması devam ediyor. Herkes çalışmalarını sürdürüyor." diye konuştu.

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