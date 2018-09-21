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Kayıp Sedanur 6 gündür aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 15:38 | Son Güncelleme

Kars'ın Kağızman ilçesinde pazar günü kaybolan 9 yaşındaki kız çocuğunu arama çalışması, ekiplerce 6'ıncı gününde Paslı ve Kötek köyleri arasındaki derede sürdürüldü

Kars'ın Kağızman ilçesinde pazar günü kaybolan 9 yaşındaki kız çocuğunu arama çalışması 6'ıncı gününde de devam etti.

Paslı köyünde pazar günü öğle saatlerinde meyve toplamaya çıkan Abdullah ve Handan çiftinin kaybolan büyük kızları Sedanur Güzel (9) için sabah saatlerinde başlatılan arama çalışması sürüyor.

Aramalara Kars İl Jandarma Komutanlığı komando ve asayiş ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, AFAD ve UMKE ekipleri ile vatandaşlar katıldı.

Köy içi ve çevresinde İl Jandarma Komutanlığının iz takip köpeği "Atak", arama kurtarma köpeği "Gazel" ile arama faaliyetleri devam etti.

Paslı ve Kötek köyleri arasındaki dere yatağı tekrar jandarma, UMKE ve AFAD ekiplerince arandı. Arama çalışmalarında herhangi bir ize rastlanılmadı.

Ekiplerin arama çalışması köy çevresinde devam ediyor.

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arama çalışması Kars

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