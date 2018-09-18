Kayıp Sedanur Güzel için arama çalışmaları devam ediyor

Kars Kağızman’a bağlı Paslı köyünde Pazar günü öğlen saatlerinde yabani meyve toplamaya çıkan Sedanur Güzel'i bulmak için sabah erken saatlerde yeniden arama çalışmaları başlatıldı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve UMKE ekipleri, 2 komando timi ile vatandaşların katıldığı, iz takip köpeği ‘Atak’ın kullanıldığı arama çalışmalarından şuana kadar bir sonuç alınamadı. Köydeki evler, tek tek inceleyen jandarma, havadan da araziyi tarayan ekiplere drone ile destek veriyor.

200 KİŞİLİK EKİP

Yaklaşık 200 kişilik ekiple yürütülen arama çalışmaları devam ederken, jandarma tekrar Baba Abdullah Güzel ile anne Handan Güzel’in ifade almak üzere jandarma karakoluna götürdü.

Yaklaşık 3 gündür kaybolan Sedanur Güzel için civar köylerde seferber oldu. Civarda bulunan köylerdeki vatandaşlar da her tarafta Sedanur Güzel’i arıyoyor. Gece geç saatlere kadar devam eden ve sabah erken saatlerde tekrar başlatılan arama çalışmalarında jandarma her türlü ayrıntıyı değerlendiriyor.

KÖYDE SESSİZLİK HAKİM

Öte yandan 3 gündür kayıp olan ve bütün aramalara rağmen bir türlü bulunamayan 9 yaşındaki Sedanur Güzel’in köyünde sessizlik hakim, herkes Sedanur’dan gelecek güzel bir haberi bekliyor. (İHA)



