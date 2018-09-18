HABER

Kayıp Sedanur Güzel için arama çalışmaları devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 11:06 | Son Güncelleme

Kars Kağızman’da Pazar günü meyva toplamak için evden çıkan ve bir daha haber alınamayan Sedanur Güzel, kaybolmasının 3’üncü gününde de aranıyor.

Kars Kağızman’a bağlı Paslı köyünde Pazar günü öğlen saatlerinde yabani meyve toplamaya çıkan Sedanur Güzel'i bulmak için sabah erken saatlerde yeniden arama çalışmaları başlatıldı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve UMKE ekipleri, 2 komando timi ile vatandaşların katıldığı, iz takip köpeği ‘Atak’ın kullanıldığı arama çalışmalarından şuana kadar bir sonuç alınamadı. Köydeki evler, tek tek inceleyen jandarma, havadan da araziyi tarayan ekiplere drone ile destek veriyor.

200 KİŞİLİK EKİP

Yaklaşık 200 kişilik ekiple yürütülen arama çalışmaları devam ederken, jandarma tekrar Baba Abdullah Güzel ile anne Handan Güzel’in ifade almak üzere jandarma karakoluna götürdü.

Yaklaşık 3 gündür kaybolan Sedanur Güzel için civar köylerde seferber oldu. Civarda bulunan köylerdeki vatandaşlar da her tarafta Sedanur Güzel’i arıyoyor. Gece geç saatlere kadar devam eden ve sabah erken saatlerde tekrar başlatılan arama çalışmalarında jandarma her türlü ayrıntıyı değerlendiriyor.

sandur güzel

KÖYDE SESSİZLİK HAKİM

Öte yandan 3 gündür kayıp olan ve bütün aramalara rağmen bir türlü bulunamayan 9 yaşındaki Sedanur Güzel’in köyünde sessizlik hakim, herkes Sedanur’dan gelecek güzel bir haberi bekliyor. (İHA)


PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Protein değeriyle yumurta en ucuz gıdaProtein değeriyle yumurta en ucuz gıda
5 damarına bypass ve böbrek nakli aynı anda yapıldı5 damarına bypass ve böbrek nakli aynı anda yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kars Kağızman Sedanur Güzel

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki ağlayarak paylaştı! Emrah Karaduman ve Aleyna Tilki ayrıldı mı?

Aleyna Tilki ağlayarak paylaştı! Emrah Karaduman ve Aleyna Tilki ayrıldı mı?

Erdoğan'dan 'Haber bekleyin' talimatı! İstifa edecekler

Erdoğan'dan 'Haber bekleyin' talimatı! İstifa edecekler

Yeni sağ parti kuruluyor! Adalet Partisi ve Doğru Yol Parti’sinin eski isimleri harekete geçti

Yeni sağ parti kuruluyor! Adalet Partisi ve Doğru Yol Parti’sinin eski isimleri harekete geçti

Muharrem İnce'ye soruşturma!

Muharrem İnce'ye soruşturma!

Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi

Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi

Son dakika! Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi

Son dakika! Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bu da Fetullah Gülen'in Köftesi!

Bu da Fetullah Gülen'in Köftesi!

Pratik ve kolay aşure tarifi: Aşure nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır? (Videolu aşure tarifi)

Pratik ve kolay aşure tarifi: Aşure nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır? (Videolu aşure tarifi)

Erdoğan'a hediye edilen uçakla ilgili dikkat çeken yazı!

Erdoğan'a hediye edilen uçakla ilgili dikkat çeken yazı!

KHK ile ihraç edilen öğretmenlere gözaltı kararı!

KHK ile ihraç edilen öğretmenlere gözaltı kararı!

Karısının görüntülerini gizli çekerek sosyal medyada yayınladı!

Karısının görüntülerini gizli çekerek sosyal medyada yayınladı!

İznik Gölü'nde şok görüntü! Tekneler yanaşamıyor

İznik Gölü'nde şok görüntü! Tekneler yanaşamıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.