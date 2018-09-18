Kayıp Sedanur Güzel için arama çalışmaları devam ediyor

Kars Kağızman’a bağlı Paslı köyünde Pazar günü öğlen saatlerinde yabani meyve toplamaya çıkan Sedanur Güzel'i bulmak için sabah erken saatlerde yeniden arama çalışmaları başlatıldı.
Kars İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve UMKE ekipleri, 2 komando timi ile vatandaşların katıldığı, iz takip köpeği ‘Atak’ın kullanıldığı arama çalışmalarından şuana kadar bir sonuç alınamadı. Köydeki evler, tek tek inceleyen jandarma, havadan da araziyi tarayan ekiplere drone ile destek veriyor.
200 KİŞİLİK EKİP
Yaklaşık 200 kişilik ekiple yürütülen arama çalışmaları devam ederken, jandarma tekrar Baba Abdullah Güzel ile anne Handan Güzel’in ifade almak üzere jandarma karakoluna götürdü.
Yaklaşık 3 gündür kaybolan Sedanur Güzel için civar köylerde seferber oldu. Civarda bulunan köylerdeki vatandaşlar da her tarafta Sedanur Güzel’i arıyoyor. Gece geç saatlere kadar devam eden ve sabah erken saatlerde tekrar başlatılan arama çalışmalarında jandarma her türlü ayrıntıyı değerlendiriyor.
KÖYDE SESSİZLİK HAKİM
Öte yandan 3 gündür kayıp olan ve bütün aramalara rağmen bir türlü bulunamayan 9 yaşındaki Sedanur Güzel’in köyünde sessizlik hakim, herkes Sedanur’dan gelecek güzel bir haberi bekliyor. (İHA)
Kan grubunuz cinsel ilişkinizi etkiliyor!
Alman basını yazdı: Türkiye'nin yardıma ihtiyacı var
Ankara'da FETÖ operasyonu! MİT'te görevli 15 astsubay için gözaltı kararı
Rusya, uçağın Suriye rejimi tarafından düşürüldüğünü açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hesabını verecekler' demişti... Stokçulara baskınlar başladı!
Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike
İYİ Parti ve CHP'de ittifak bombası! İşte Ankara için konuşulan ortak aday
Yeni sağ parti kuruluyor! Adalet Partisi ve Doğru Yol Parti’sinin eski isimleri harekete geçti
'Elimde fotoğrafların var' tehdidinden sonra ortalıktan kayboldu
iOS 12 güncellemesi ne zaman yayınlanacak? iOS 12 hangi cihazları destekliyor? iOS 12 dönemi başladı
Özel okul teşvik tercih sonuçları açıklandı! 2018-2019 öğrenci teşvik desteği sorgulama
Okuyucu Yorumları 0 yorum