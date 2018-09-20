Kayıp Sedanur olayında flaş gelişme! Ertan B. tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, pazar gününden itibaren köyde yapılan aramalar sonucunda, 9 yaşındaki Güzel'in kaybolması olayına karıştığı öne sürülen komşu Ertan B'nin ifade alma işlemini tamamladı.
Paslı Jandarma Karakol Komutanlığındaki sorgusu tamamlanan Ertan B, güvenlik önlemleri altında Kağızman Adliyesine nakledildi.
Tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Ertan B, "resmi evrakta sahtecilik" ve şüpheli ve çelişkili ifadelerinden dolayı tutuklandı. Ertan B, Kars Cezaevine gönderildi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Kars'ın Kağızman ilçesinde pazar günü 9 yaşındaki Sedanur Güzel kaybolmuştu. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, AFAD ve UMKE ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki iz takip köpeği "Atak", arama kurtarma köpeği "Gazel", Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki kadavra arama köpeği "Obert" ve iz takip köpeği "Calisto" ile yürütülen çalışmalardan sonuç alınamamıştı.
AA
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