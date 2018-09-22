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Kayıp Sedanur'un cansız bedeni bulundu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2018 10:39 | Son Güncelleme

VALİ DOĞAN: BU İŞİ YAPAN İZ BIRAKMIŞTIR Kars Valisi Rahmi Doğan, Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde kayıp olarak aranırken 7 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Sedanur Güzel'in kaybolma ihtimalinin olmadığını söyledi.

Kayıp Sedanur'un cansız bedeni bulundu (2)

VALİ DOĞAN: BU İŞİ YAPAN İZ BIRAKMIŞTIR
Kars Valisi Rahmi Doğan, Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde kayıp olarak aranırken 7 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Sedanur Güzel'in kaybolma ihtimalinin olmadığını söyledi. Öldürüldüğü bilgisinin kesin olduğunu vurgulayan Vali Rahmi Doğan, "Şuan nasıl öldürüldüğüne dair net bir bilgi yok. Ama öldürüldüğü kesin. Tutuklu kişinin bir takım sabıkaları var. Daha önceden almış olduğu cezalar var. Olayla bağlantılı kısımları da olduğu için mahkeme tarafından tutuklandı. Sedanur'un öldürüldüğü kesin. Üzeri de taşlarla örtülmüş vaziyette bulundu. Biz gerekli incemeyi yapıyoruz. Bu olay meydana geldikten sonra ciddi bir ekip oluşturduk ve aralıksız olarak arama faaliyetlerine devam ettik. Bugün sabah itibariyle de cansız bedenine ulaştık. Gerekli incelemeyi arkadaşlar yapacaklar. İz bırakmıştır bu işi yapan diye düşünüyorum. Gereği de yapılacaktır. Ben hem aileye hem tüm Türkiye'ye baş sağlığı diliyorum" diye konuştu.
Sedanur'un cesedinin bulunduğu bölgenin çalılık ve kayalık alan olduğunu aktaran Vali Rahmi Doğan, "Köye 1 kilometre mesafede bir yer. Köy hem çok çalılık hem de kayalık bir alan. Dolayısıyla arkadaşlarımız sabır itibariyle cesede ulaştılar. Savcı Bey şu an olay mahalline intikal etti. Gerekli otopsi işlemleri yapıldıktan sonra arkadaşlar tahkikati devam ettireceklerdir. Bu civar üzerinde arama yapılmıştı ama önceden mi Sedanur'un cesedi oradaydı yoksa sonradan mı getirilip oraya konduğunu arkadaşlar inceliyor. Köyde jandarma karakolumuz mevcut. Sedanur'un evi ile jandarma karakolunun arasındaki mesafe 100 metre civarında. Dolayısıyla olayın olduğu yerde çocuğun kaybolma ihtimali yok. Buradaki olayın nasıl olduğunu tespit etmek biraz zor. Delillere ulaştıkça olayda aydınlanmış olacak diye düşünüyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlhami TURAN/ KAĞIZMAN, (Kars), (DHA)

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