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Kayıp Sedanur'un cansız bedeni bulundu (3) - Cenaze Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2018 16:32 | Son Güncelleme

BAŞSAVCILIK: CESET BULUNDUĞUNDA ÜZERİNDE ELBİSE VARDI Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde ölü olarak bulunan Sedanur Güzel’le ilgili Kars Başsavcılığı yazılı bir açıklama yaptı.Sedanur Güzel'in elbiselerinin üzerinde olduğu ancak cinsel istismar olup olmadığının anlaşılması için otopsi yapılacağı belirtilen açıkamada şöyle denildi: "Olay yerinde elde edilen ilk bulgulara göre cesedin uzun süredir bulunduğu yerde gizlenmiş vaziyette olduğu görülmüştür.

BAŞSAVCILIK: CESET BULUNDUĞUNDA ÜZERİNDE ELBİSE VARDI Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde ölü olarak bulunan Sedanur Güzel’le ilgili Kars Başsavcılığı yazılı bir açıklama yaptı.Sedanur Güzel'in elbiselerinin üzerinde olduğu ancak cinsel istismar olup olmadığının anlaşılması için otopsi yapılacağı belirtilen açıkamada şöyle denildi: "Olay yerinde elde edilen ilk bulgulara göre cesedin uzun süredir bulunduğu yerde gizlenmiş vaziyette olduğu görülmüştür. Sedanur’un cesedinin bulunduğunda üzerinde elbiselerinin olduğu görülmüştür. Sedanur’un cinsel istismara uğrayıp uğramadığı ve ölümünün nasıl ve ne zaman gerçekleştiği yapılacak otopsi işleminden sonra anlaşılabilecektir. Olayın fail ya da faillerinin yakalanması, mevcut şüpheliler hakkında daha fazla delil elde edilebilmesi için titiz ve detaylı soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde emniyet ve jandarma birimlerinin çalışmasıyla titiz bir şekilde sürdürülecektir." Öte yandan savcının yaptığı ilk incelemelere dair detayları da ortaya çıktı. Buna göre küçük kızın cesedinin kararıp kurtlanması nedeniyle üzerinde ilk aşamada darp izi veya yara tespit edilemedi. Sedanur Güzel'in cenazesi Kağızman Devlet Hastanesi'nde yapılan ön muayenenin ardından Erzurum Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Küçük kızın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

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