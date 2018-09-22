Kayıp Sedanur'un cansız bedeni bulundu (6)

SEDANUR'UN OTOPSİSİ TAMAMLANDI
Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde kaybolduktan 7 gün sonra cansız bedeni bulunan Sedanur Güzel'in Erzurum Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisi tamamlandı. Saat 16.15'te Erzurum'a getirilen küçük kızın cenazesinin otopsi işlemleri saat 22.00 sıralarında bitti. Sedanur Güzel'in cenazesi Erzurum'a gelen amcası Mehmet Güzel tarafından teslim alındı. Güzel'in cenazesi toprağa verilmek üzere memleketine gönderildi.
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