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Kayıp Sedanur'un gözaltına alınan komşusu tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2018 09:50 | Son Güncelleme

KARS'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyündeki evinin önünden kaybolan Sedanur Güzel'in (9) kaybolması olayı ile ilgili 'şüpheli' sıfatıyla gözaltına alınıp, ifadesi alınan komşu Ertan Bozkurt, 'sahte evrak' ve 'firar' suçundan tutuklandı.

Kayıp Sedanur'un gözaltına alınan komşusu tutuklandı

Bedir ALTUNOK- İlhami TURAN/KARS, (DHA)- KARS'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyündeki evinin önünden kaybolan Sedanur Güzel'in (9) kaybolması olayı ile ilgili 'şüpheli' sıfatıyla gözaltına alınıp, ifadesi alınan komşu Ertan Bozkurt, 'sahte evrak' ve 'firar' suçundan tutuklandı.
Kağızman'a 30 kilometre uzaklıktaki 80 hane, 350 nüfuslu Paslı köyünde yaşayan Handan-Abdullah Güzel çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü Sedanur Güzel, 16 Eylül Pazar günü öğle saatlerinde evlerinin önünde kayboldu. Kızlarından haber alamayan aile fertleri, köylülerle kırsalda arama çalışması yaptı. Uzun süren aramalardan sonuç alınamayınca jandarmaya haber verildi. Paslı Esin Çağdaş İlkokulu'nun 3'üncü sınıf öğrencisi Sedanur Güzel'in bulunması için köylüler seferber oldu. Komandolar, jandarma timleri, AFAD ve UMKE ekipleri, korucular ile köylüler her yerde Sedanur'u aradı. Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı kadavra arama köpeği 'Obert' ve iz takip köpeği 'Calisto' saman yığınında arama yaptı. E.B.'nin evi, bahçesi, çatı kısmı ve samanlık olarak kullanılan alanı didik didik eden ekipleri şüphe arz edecek bir durumla karşılaşmadı.
Sedanur'un kaybolması ile ilgili geçen 18 Eylül akşamı 'şüpheli' sıfatıyla komşu Ertan Bozkurt gözaltına alındı. İfadeler doğrultusunda gözaltına alınan şüphelinin sahte kimlikte dolaştığını belirten Vali Rahmi Doğan, dün "Adli makamların kararı doğrultusunda ifadelere göre alınan bir kişi var. Onun sorgusu devam ediyor ama ne çıkar, olayla ne kadar bağlantılıdır, o hususu bilmiyoruz. Kendisi zaten eski hükümlü. Yarı açık cezaevinde kalan süresini tamamlaması gerekirken sahte bir kimlikle dolaşıyor. Çocukların verdiği ifadede de olayın olduğu anda onun da orada olduğu yönünde bilgi var ve araştırmalarımız da o kişi üzerinde yoğunlaştı. Takip ediyoruz. İnşallah çocuğumuzu sağ salim bir şekilde ailesine kavuştururuz diye düşünüyorum" diye açıklama yapmıştı.
Güzel ailesiyle akrabalık bağı da olduğu öğrenilen Ertan Bozkurt'un Paslı Jandarma Karakol Komutanlığı'ndaki sorgusu tamamlandı. Kağızman Adliyesine çıkarılan Ertan Bozkurt, 'sahte evrak' ve 'firar' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Vali Rahmi Doğan, Ertan Bozkurt'un yarı açık cezaevinde olması gerekirken sahte evrak nedeniyle mi yoksa Sedanur Güzel'in kaybolması olayı ile ilgili mi tutuklandığı yönündeki soruya, "Tutuklama talebini isteyen savcılık, kararı veren hakimlik. Adli bir olay ile ilgili konuşmam doğru olmaz. Sedanur'un kaybolması ile ilgili olay titizlikle yürütülüyor. İnşallah en kısa sürede kızımızı buluruz" dedi.

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Kayıp Sedanur'un gözaltına alınan komşusu tutuklandı

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