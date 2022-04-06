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Kayıp Seher öğretmen, 30 saat sonra kaza yaptığı otomobilde bu halde bulunmuştu! 'Yaşaması mucize'

06.04.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de kendisinden haber alınamayan felsefe öğretmeni Seher Güllüce yokuş aşağı indikten sonra bariyerlerin bittiği noktadan otomobiliyle ormana uçmuş, 30 saat sonra kaza yaptığı otomobilinde yaralı bulunmuştu. Güllüce'nin tedavisi sürerken, Seher öğretmeni kurtaran itfaiye ekibinin amiri, ''Yaşaması mucizeydi. Yaşadığına biz de sevindik. Allah'a şükürler olsun ki kurtardık" dedi.

Kayıp Seher öğretmen, 30 saat sonra kaza yaptığı otomobilde bu halde bulunmuştu! 'Yaşaması mucize'

Çanakkale kent merkezinde oturan ve her gün Bayramiç ilçesine gidip gelen Bayramiç Atatürk Anadolu Lisesi Felsefe Öğretmeni Seher Güllüce, önceki gün okula gitmeyince yakınları, kayıp başvurusunda bulundu. Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Güllüce'nin dün sabah saat 07.30 sıralarında Erenköy yakınlarındaki akaryakıt istasyonundan otomobiline yakıt aldığını belirledi, ayrıca en son telefon sinyalinin Ezine ilçesi yakınlarından geldiğini saptadı.

Kaza yapmış olabileceği şüphesiyle kara yolu kenarlarında aranan Seher Güllüce, dün saat 13.30 sıralarında Ezine ilçesi yakınlarındaki Derbentbaşı mevkisindeki ormanda, hurdaya dönen otomobilinde bulundu. Güllüce'nin yokuş aşağı indikten sonra bariyerlerin bittiği noktadan otomobiliyle ormana uçtuğu, yaralı halde de direksiyonda 30 saat yardım beklediği ortaya çıktı. Otomobilin kara yolundan görülmediği için kazanın fark edilmediği bildirildi. Kazanın, arama yapan polislerden birinin, bariyerlerin bittiği noktada bir taşın yerinden söküldüğünü fark etmesiyle ortaya çıktığı bildirildi. Durumdan şüphelenip, ormana giren ekiplerin Seher Güllüce'yi bulduğu kaydedildi.

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'ARACI ÇIKARTMAK İÇİN ÖNCE KEŞİF YAPTIK'

Seher öğretmeni araçtan çıkaran Ezine Belediyesi İtfaiye ekibi, yaşananları anlattı. İtfaiye Amiri Hasan Güçlü, polisin otomobili bulduktan sonra kendilerine haber verildiğini belirterek, "Olay yerinde ilk olarak Seher öğretmeni, araçtan nasıl çıkaracağımızın keşfini yaptık. Polisten, jandarmadan ve 112 Acil Servisi'nden yardım alarak hep birlikte Seher öğretmenimizi ambulansa ulaştırdık. Bitkin bir haldeydi. Yaşaması mucizeydi. Yaşadığına biz de sevindik. Allah'a şükürler olsun ki; onu da kurtardık" dedi.

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'ÇOK BİTKİN BİR DURUMDAYDI'

İtfaiye eri Cüneyt Doğan ise, "Aracın şarampole uçtuğunu gördük. Yanına gittiğimizde ismini sorduk. Seher öğretmenmiş. 'Bilinciniz yerinde mi hanımefendi' diye sorduğumda, kendindeydi. Sonra sağlık ekibi ile birlikte kazazedeyi nereden, nasıl çıkaracağımıza amirimizin talimatıyla karar vererek yukarıya taşıdık. Yaralıydı, çok bitkin bir durumdaydı. Sadece 'İyiyim' dediğini algıladık" diye konuştu.

Seher Güllüce'nin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

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(DHA)


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