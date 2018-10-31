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Kayıp Sevgi'nin barajda cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2018 16:53 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'da 'Bakkala gidiyorum' diyerek evden çıktıktan sonra kayıplara karışan Sevgi Ç.'nin (14) kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Enne Barajı'nda cesedi bulundu.

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da 'Bakkala gidiyorum' diyerek evden çıktıktan sonra kayıplara karışan Sevgi Ç.'nin (14) kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Enne Barajı'nda cesedi bulundu. Ceplerinde taş olan ve intihar etmiş olabileceği sanılan Sevgi'nin kaybolduğu gün 'Anne ben sana demiştim ya, o baraj benim mezarım olacak' yazılı not bıraktığı belirtildi. Bahçelievler Mahallesi Güngörmüş Sokak'ta eşinden bir süre önce boşanan annesi Ummuhan K. ile birlikte oturan Sevgi Ç., geçen 27 Ekim'de bakkala gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Ummuhan K., kızının eve dönmeyip ortadan kaybolması üzerine durumu polise bildirdi. Anne, polislere kızının evde kendisi için 'Ben gidiyorum artık. Ben size dedim. Yeter artık diye. Anne ben sana demiştim ya, o baraj benim mezarım olacak diye. Neyse. Ahmet bey 1 kilo kına al yak' yazılı not bıraktığını belirtti. Ummuhan K., notta geçen 'Ahmet'in kim olduğunu bilmediğini söyledi. Polisler kent merkezinde kayıp kızı arama çalışmalarını sürdürürken, devriye gezen jandarma ekipleri de bugün öğle saatlerinde Enne Barajı'nda Sevgi Ç.'nin cesedini buldu. Kıyıya yakın su üstünde olan ceset, jandarma ekipleri tarafından çıkarıldı. Sevgi Ç.'nin kot pantolon ve montunun ceplerinde taşlar bulundu. İntihar etmiş olabileceği sanılan Sevgi Ç.'nin ölümü ile ilgili olarak jandarma ekipleri çok yönlü soruşturma başlattı. Sevgi Ç.'nin cenazesi otopsi için Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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