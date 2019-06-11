Kayıp Şeyma'dan 56 gündür haber yok

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da, ailesiyle beraber oturduğu evden 16 Nisan'da ayrılan Şeyma Erdin'den (17), 56 gündür haber alınamıyor.

Mecidiye Mahallesi'nde, anne ve babasıyla birlikte yaşayan Şeyma Erdin, 16 Nisan'da ailesi evde yokken dışarı çıktı. Bir süre sonra eve dönen ailesi, Şeyma'yı göremeyince güvenlik güçlerine haber verdi. Yapılan aramalara rağmen izine rastlanılmayan Şeyma Erdin'in bulunması için polis ekipleri 56 gündür çalışmalarını sürdürüyor. Şeyma Erdin'in hayatından endişe eden ailesi, kendisini görenlerden ya da yerini bilenlerden polise haber vermesini istedi.

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