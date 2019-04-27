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Kayıp Sinem, bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 17:48 | Son Güncelleme

BURSA'nın Gemlik ilçesinde dün akşam saatlerinden beri haber alınamayan zihinsel engelli Sinem Başkal (21), Kumla sahilinde E.K.

Feyzi SARIKAYA/GEMLİK,(BURSA),(DHA)- BURSA'nın Gemlik ilçesinde dün akşam saatlerinden beri haber alınamayan zihinsel engelli Sinem Başkal (21), Kumla sahilinde E.K. (26), isimli erkek ile birlikte bulundu. E.K., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde dün akşam saatlerinde evden çıkan ve bir daha geri dönmeyen zihinsel engelli Sinem Başkal, öğle saatlerinde E.K. isimli erkek ile birlikte Kumla sahilinde bulundu. Sinem Başkal, Gemlik Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Sinem'in geceyi yanında geçirdiği öne sürülen E.K., şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı. Sinem ve E.K., ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğünde sorguya alındı.

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