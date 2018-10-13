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Kayıp Suriyeli kadından haber var

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 21:27 | Son Güncelleme

GEÇTİĞİMİZ pazartesi günü 1 yaşındaki çocuğunu da yanına alarak 'Pazara gidiyorum' diye evden çıkan ve 5 gün boyunca haber alınamayan Fatma Alzahra Ajaj evine döndü.

Emin YEŞİL/İSTANBUL,(DHA) GEÇTİĞİMİZ pazartesi günü 1 yaşındaki çocuğunu da yanına alarak 'Pazara gidiyorum' diye evden çıkan ve 5 gün boyunca haber alınamayan Fatma Alzahra Ajaj evine döndü. Ajaj, kendisiyle ilgili 'kayıp' haberlerinin çıkmasının ardından evine döndüğü öğrenildi.

Cebeci Mahallesi'nde oturan Fatma Alzahra Ajaj geçtiğimiz pazartesi günü 1 yaşındaki çocuğu Lana Albayaa'dı yanına alarak evden çıktı. Eşi Mohamad Albayaa'ya sesli mesaj gönderen Ajaj, semt pazarına giderek alıveriş yapacağını söyledi. Kendisinden haber alınamayınca da ailesi polise başvurdu. Olayın basına yansımasından sonra Ajaj, evine döndü. Ajaj'ın, kayıp olduğu sanılan bu sürede gönül ilişkisi yaşadığı bir kişinin yanında olduğu öğrenildi.

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