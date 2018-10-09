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Kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili yeni gelişme: İzin çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 13:01 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra kaybolan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili başkonsoloslukta inceleme yapılacağını açıkladı.

Kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili yeni gelişme: İzin çıktı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Suudi Arabistan vatandaşı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın durumuna ilişkin bir soruya cevap verdi.

Aksoy, "Suudi Arabistan vatandaşı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın akıbetiyle ilgili gelişmeler, olayın gerçekleştiği günden itibaren yargı, emniyet ve istihbarat birimlerimizce yakından takip edilmektedir. Adıgeçenin akıbetinin tespiti amacıyla ilgili makamlarımızca başlatılan soruşturma yoğun bir şekilde sürdürülmektedir. Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi uyarınca konsolosluk binalarının dokunulmazlığı bulunmakla birlikte, diplomatik misyon şefinin muvafakatiyle konsolosluk binasında evsahibi ülke makamlarınca inceleme yapılabilmektedir. Suudi makamları işbirliğine açık olduklarını ve Başkonsolosluk binasında inceleme yapılabileceğini bildirmişlerdir. Soruşturma çerçevesinde konsolosluk binasında inceleme yapılacaktır." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Suudi Arabistan Cemal Kaşıkçı

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
atı alan Üsküdar ı geçti. yada zaten böyle olması istendi.
iş isten geçtikten sonra arama yapılsa ne olur...
biraz geç kalmadılarmı bu zamana kadar et kemikten ayrılmıştır çoktan adamı paket yapmışlardır araplar
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