Kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti hakkında merak edilenler

Washington Post'un uluslararası yorum yazılarından sorumlu editörü Eli Lopez, Salı günü yazılı bir açıklama yaparak "Cemal'e bugün erişemedik ve nerede olduğuna dair ciddi endişelerimiz var" diyerek gazeteciden haber alınamadığını dünyaya duyurdu.

Konsolosluk işlemleri sırasında cep telefonunu nişanlısına bırakan ve içerideyken kendisiyle herhangi bir iletişim kurma kanalı bulunmayan Kaşıkçı'dan yedi buçuk saat boyunca haber alınamaması üzerine Cengiz polise haber verdi.

Cemal Kaşıkçı, Türk nişanlısı Hatice Cengiz ile evlenebilmek için resmi işlemlerini gerçekleştirmek ve evraklarını teslim etmek amacıyla 2 Ekim Salı günü saat 13:00 sularında Suudi Arabistan'ın İstanbul 4. Levent'teki Başkonsolosluk binasına giriş yaptı.

Nerede ve nasıl kayboldu?

Soruşturma başladıktan sonra Pazar günü CNN Türk televizyonuna konuşan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, "Kesin bilgiler var faili meçhul olmayacak. Girişi tespit ediliyor ama çıkışı tespit edilemiyor. Bu kesin bilgi. Soruyoruz 'çıktı' deniliyor ama kamera kayıtlarında çıkış yok" ifadelerini kullandı.

Kaşıkçı'nın geçen hafta Salı günü kaybolmasından bu yana Türkiye tarafından en üst düzeyde açıklamalar yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da aynı gün Kaşıkçı'nın eski bir arkadaşı olduğunu söyleyerek, "Ben de bu işin takibindeyim. Kovalıyorum. Buradan çıkacak sonuç neyse bunu bildireceğiz. Büyükelçilik ve havalimanından giriş çıkışlar takipte. Bunun kontrolü emniyetimizde" şeklinde konuştu.

Erdoğan Pazartesi günü konuyla ilgili tekrar konuşarak, "Başkonsolosluk yetkilileri 'Buradan çıktı' demekle kendini kurtaramaz" dedi ve "Eğer çıkmışsa bunu siz görüntülerle de olsa ispat etmek durumundasınız, ispat edeceksiniz" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hami Aksoy, Suudi yetkililerin işbirliği yapmaya hazır olduğunu ve soruşturma çerçevesinde konsolosluk binasında inceleme yapılacağını açıkladı.

Suudi Arabistan nasıl tepki gösterdi?

Suudi Arabistan makamları konu ile ilgili olarak şu ana kadar ortaya atılan iddiaların tümünü reddetti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 5 Ekim Cuma günü Bloomberg televizyonuna verdiği mülakatta, "Bu binalar egemen topraklardır ancak buraya girmelerine, arama yapmalarına ve ne yapmak isterlerse yapmalarına izin vereceğiz. Saklayacak hiçbir şeyimiz yok" diyerek Türk yetkililerin konsoloslukta arama yapmalarına olanak sağlayabileceklerinin işaretini verdi.