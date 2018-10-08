Kayıp Suudi gazeteci için ABD’ye çağrı

Gazete, ABD'nin Riyad’dan "cevap talep etmesini" istedi.Amerikan Washington Post gazetesi, İstanbul'da kaybolan yazarı Cemal Kaşıkçı konusunda ABD'ye çağrı yaptı. Gazetenin başyazısında, "ABD artık Sayın Kaşıkçı'nın kaybolmasına dair tüm gerçekleri belirlemek için sıkı bir çaba sarf etmeli" denildi. Bu olaydan ötürü Türkiye, Suudi Arabistan ve ABD hükümetlerinin "kaçınılmaz" sorumlulukları olduğu belirtilen yazıda, Washington'ın Riyad yönetiminden "cevaplar talep etmesi" istendi. Washington Post, ABD Başkanı Donald Trump tarafından "ayrıcalıklı müttefik" olarak tanımlanan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın işbirliği yapmaması durumunda ise Kongre'nin bu ülkeyle "tüm askeri işbirliğini askıya alması" gerektiğini belirtti.

Washington Post geçen Cuma günü, Veliaht Prens'e yönelik eleştirileriyle tanınan muhalif gazeteci Kaşıkçı'nın köşesini boş bırakarak 59 yaşındaki Suudi yazara destek vermişti.

Türkiye'ye de çağrıda bulunuldu

Gazete, yayımladığı başyazıda, Kaşıkçı'nın öldürüldüğü bilgisini "yayan" Türkiye'yi de bu doğrultudaki tüm kanıtları bir an önce kamuoyuyla paylaşmaya ve olayı tüm yönleriyle soruşturmaya davet etti.