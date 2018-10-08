HABER

Kayıp Suudi gazeteci için ABD’ye çağrı

08.10.2018 23:37 | Son Güncelleme

Washington Post, son olarak Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu binasına girerken görülen kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında ABD'ye çağrıda bulundu.

Gazete, ABD'nin Riyad’dan "cevap talep etmesini" istedi.Amerikan Washington Post gazetesi, İstanbul'da kaybolan yazarı Cemal Kaşıkçı konusunda ABD'ye çağrı yaptı. Gazetenin başyazısında, "ABD artık Sayın Kaşıkçı'nın kaybolmasına dair tüm gerçekleri belirlemek için sıkı bir çaba sarf etmeli" denildi. Bu olaydan ötürü Türkiye, Suudi Arabistan ve ABD hükümetlerinin "kaçınılmaz" sorumlulukları olduğu belirtilen yazıda, Washington'ın Riyad yönetiminden "cevaplar talep etmesi" istendi. Washington Post, ABD Başkanı Donald Trump tarafından "ayrıcalıklı müttefik" olarak tanımlanan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın işbirliği yapmaması durumunda ise Kongre'nin bu ülkeyle "tüm askeri işbirliğini askıya alması" gerektiğini belirtti.

Washington Post geçen Cuma günü, Veliaht Prens'e yönelik eleştirileriyle tanınan muhalif gazeteci Kaşıkçı'nın köşesini boş bırakarak 59 yaşındaki Suudi yazara destek vermişti.

Türkiye'ye de çağrıda bulunuldu

Gazete, yayımladığı başyazıda, Kaşıkçı'nın öldürüldüğü bilgisini "yayan" Türkiye'yi de bu doğrultudaki tüm kanıtları bir an önce kamuoyuyla paylaşmaya ve olayı tüm yönleriyle soruşturmaya davet etti.

Uluslararası haber ajanslarına konuşan Türk yetkililere göre polis, Kaşıkçı'nın başkonsoloslukta öldürüldüğü görüşünde. Kaşıkçı'nın Alman haber ajansı dpa'ya konuşan yakın bir arkadaşı, öldürülen gazetecinin parçalara ayrıldığını iddia etmiş, Suudi başkonsolosluk yetkilileri ise iddiaları "temelsiz" olarak nitelendirmişti.

Geçmişte Suudi Arabistan’ın eski istihbarat başkanı Prens Türki bin Faysal'a danışmanlık yapan Kaşıkçı, Veliaht Prens Muhammed bin Selman aleyhindeki görüşleri yüzünden tutuklanabileceği endişesiyle 2017'de ABD'ye taşınmıştı. Kaşıkçı, ABD'ye yerleştikten sonra Washington Post için Suudi Arabistan konusunda yazılar kaleme almaya başlamıştı.

Kanada'dan tepki

Son dönemde Suudi Arabistan ile gerginlik yaşayan ülkelerden Kanada da Kaşıkçı'yla ilgili açıklamada bulundu. Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland'ın sözcüsü Adam Austen, Kaşıkçı'nın Suudi başkonsolosluğunda öldürüldüğüne dair haberler nedeniyle endişeli olduklarını belirtti. Austen, Kanadalı yetkililerin daha fazla bilgi edinebilmek için etkin şekilde çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Riyad yönetimi, Kanada'nın Suudi Arabistan'da insan hakları aktivistlerinin tutuklanmasını eleştirmesi üzerine bu ülkenin büyükelçisini sınır dışı etmişti. Ottawa büyükelçisini de geri çağıran Suudi Arabistan, Kanada ile tüm yeni ticaret ve yatırım anlaşmalarını da askıya almaya karar vermişti.

DW,AFP,dpa/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERÜnlüleri buluşturan düğünÜnlüleri buluşturan düğün
Çin: Eski İnterpol Başkanı Meng Hongwei hakkındaki rüşvet iddiaları soruşturuluyorÇin: Eski İnterpol Başkanı Meng Hongwei hakkındaki rüşvet iddiaları soruşturuluyor
4 soruda Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı vakası: Ankara olayı nasıl araştırıyor?4 soruda Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı vakası: Ankara olayı nasıl araştırıyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

Fakir hayatına dayanamadı bekaretini satılığa çıkardı!

Fakir hayatına dayanamadı bekaretini satılığa çıkardı!

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Yüz binlerce Suriyeli geri döndü!

Yüz binlerce Suriyeli geri döndü!

Çağla Şıkel çirkin yorum yapan takipçisine ağzının payını verdi

Çağla Şıkel çirkin yorum yapan takipçisine ağzının payını verdi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: Hakim, savcı ve avukatlar için bedelli askerlik...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: Hakim, savcı ve avukatlar için bedelli askerlik...

İlginizi Çekebilir

Bu kadarını onlar bile beklemiyordu! Hava sıcaklığı eksi 45 dereceye kadar düşecek!

Bu kadarını onlar bile beklemiyordu! Hava sıcaklığı eksi 45 dereceye kadar düşecek!

NASA'dan korku yaratan rapor: Dünya donacak!

NASA'dan korku yaratan rapor: Dünya donacak!

Rusya'da burnu tıkalı adam nefes almak için bıçakla kafasını deldi!

Rusya'da burnu tıkalı adam nefes almak için bıçakla kafasını deldi!

Hindistan'da iğrenç olay! Biri tecavüz etti, diğeri video çekti

Hindistan'da iğrenç olay! Biri tecavüz etti, diğeri video çekti

Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın son görüntüsü şaşırttı

Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın son görüntüsü şaşırttı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'de 'Michael' kasırgası alarmı! Bölge için tahliye kararı verildi

ABD'de 'Michael' kasırgası alarmı! Bölge için tahliye kararı verildi

Eski sevgilisine ilişkiye girdiği fotoğrafı gönderdi ve…

Eski sevgilisine ilişkiye girdiği fotoğrafı gönderdi ve…

ABD'den kriz çıkaracak hamle sinyali!

ABD'den kriz çıkaracak hamle sinyali!

Fakir hayatına dayanamadı bekaretini satılığa çıkardı!

Fakir hayatına dayanamadı bekaretini satılığa çıkardı!

Sarhoş kuşlar kasabayı ayağa kaldırdı!

Sarhoş kuşlar kasabayı ayağa kaldırdı!

İlginç savunma: Karım onu öldürmemi istedi!

İlginç savunma: Karım onu öldürmemi istedi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.