Kayıp Suudi gazeteci Kaşıkçı için soruşturma başlatıldı

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na Salı günü girdiğinden bu yana kendisinden haber alınamayan Washington Post gazetesi yazarlarından Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın (Jamal Khashoggi) alıkonulduğu iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı'nın geçtiği habere göre "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Suudi Arabistan vatandaşı Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim saat 13.00'te giriş yaptığı ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu'nda alıkonulduğuna dair iddiayla ilgili soruşturma" başlattı. Haberde soruşturmanın tüm boyutlarıyla derinleştirilerek devam ettiği kaydedildi.

Geçmişte Suudi Arabistan'daki bir gazetede editörlük ve Suudi Arabistan'ın eski istihbarat başkanı Prens Türki bin Faysal'a danışmanlık da yapan Kaşıkçı, geçen Salı günü öğle saatlerinde Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girmiş, ancak bir daha konsolosluk binasından çıkmamıştı.

Kaşıkçı'nın Reuters haber ajansına konuşan Hatice C. isimli Türk nişanlısı, Suudi gazetecinin konsolosluğa tekrar evlenebilmek için resmi boşanma evraklarını vermek amacıyla girdiğini, ancak yedi buçuk saat geçtikten sonra konsolosluktan çıkmaması üzerine polisi aradığını belirtmişti.