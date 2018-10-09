HABER

Kayıp Suudi gazeteci Kaşıkçı için soruşturma başlatıldı

09.10.2018 01:46 | Son Güncelleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda alıkonulduğuna dair iddiayla ilgili soruşturma başlattı.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na Salı günü girdiğinden bu yana kendisinden haber alınamayan Washington Post gazetesi yazarlarından Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın (Jamal Khashoggi) alıkonulduğu iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı'nın geçtiği habere göre "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Suudi Arabistan vatandaşı Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim saat 13.00'te giriş yaptığı ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu'nda alıkonulduğuna dair iddiayla ilgili soruşturma" başlattı. Haberde soruşturmanın tüm boyutlarıyla derinleştirilerek devam ettiği kaydedildi.

Geçmişte Suudi Arabistan'daki bir gazetede editörlük ve Suudi Arabistan'ın eski istihbarat başkanı Prens Türki bin Faysal'a danışmanlık da yapan Kaşıkçı, geçen Salı günü öğle saatlerinde Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girmiş, ancak bir daha konsolosluk binasından çıkmamıştı.

Kaşıkçı'nın Reuters haber ajansına konuşan Hatice C. isimli Türk nişanlısı, Suudi gazetecinin konsolosluğa tekrar evlenebilmek için resmi boşanma evraklarını vermek amacıyla girdiğini, ancak yedi buçuk saat geçtikten sonra konsolosluktan çıkmaması üzerine polisi aradığını belirtmişti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Cuma günü yayınlanan röportajda Kaşıkçı'nın başkonsolosluk binasına girdikten sonra, çok uzun bir süre geçmeden yine dışarı çıktığını söylemişti.

Veliaht Prens aynı zamanda Kaşıkçı için Türkiye'ye başkonsolosluk binasını arama izni vermeye hazır olduklarını açıklamıştı. Veliaht Prens, "Bu binalar egemen topraklardır ancak buraya girmelerine, arama yapmalarına ve ne yapmak isterlerse yapmalarına izin vereceğiz. Saklayacak hiçbir şeyimiz yok" diye konuşmuştu.

Kaşıkçı, Riyad yönetimi ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’a karşı yazdığı muhalif yazılar sebebiyle tutuklanma riski nedeniyle bir yıl önce ABD'ye taşındı. Suudi gazeteci, ABD'ye taşındığından bu yana Washington Post gazetesinde görüş yazıları yazıyordu.

DW/DÇÜ,ÇÖ

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERMynet'i Bundle'dan da takip edin!Mynet'i Bundle'dan da takip edin!
Senato Kavanaugh'yu Bugün OyluyorSenato Kavanaugh'yu Bugün Oyluyor
Bavyera'da İktidar Partisi CSU Oy Kaybetmeye Devam EdiyorBavyera'da İktidar Partisi CSU Oy Kaybetmeye Devam Ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

Yeni Gelin setinde aşk bombası! Sema Keçik'in 25 yaş küçük sevgilisi

Yeni Gelin setinde aşk bombası! Sema Keçik'in 25 yaş küçük sevgilisi

ABD'den kriz çıkaracak hamle sinyali!

ABD'den kriz çıkaracak hamle sinyali!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum

Fakir hayatına dayanamadı bekaretini satılığa çıkardı!

Fakir hayatına dayanamadı bekaretini satılığa çıkardı!

Antalya'da kan donduran görüntü! Facia

Antalya'da kan donduran görüntü! Facia

İlginizi Çekebilir

Bu kadarını onlar bile beklemiyordu! Hava sıcaklığı eksi 45 dereceye kadar düşecek!

Bu kadarını onlar bile beklemiyordu! Hava sıcaklığı eksi 45 dereceye kadar düşecek!

NASA'dan korku yaratan rapor: Dünya donacak!

NASA'dan korku yaratan rapor: Dünya donacak!

Rusya'da burnu tıkalı adam nefes almak için bıçakla kafasını deldi!

Rusya'da burnu tıkalı adam nefes almak için bıçakla kafasını deldi!

Hindistan'da iğrenç olay! Biri tecavüz etti, diğeri video çekti

Hindistan'da iğrenç olay! Biri tecavüz etti, diğeri video çekti

Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın son görüntüsü şaşırttı

Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın son görüntüsü şaşırttı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump'tan kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması

Trump'tan kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması

ABD'de 'Michael' kasırgası alarmı! Bölge için tahliye kararı verildi

ABD'de 'Michael' kasırgası alarmı! Bölge için tahliye kararı verildi

Eski sevgilisine ilişkiye girdiği fotoğrafı gönderdi ve…

Eski sevgilisine ilişkiye girdiği fotoğrafı gönderdi ve…

ABD'den kriz çıkaracak hamle sinyali!

ABD'den kriz çıkaracak hamle sinyali!

Fakir hayatına dayanamadı bekaretini satılığa çıkardı!

Fakir hayatına dayanamadı bekaretini satılığa çıkardı!

Sarhoş kuşlar kasabayı ayağa kaldırdı!

Sarhoş kuşlar kasabayı ayağa kaldırdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.