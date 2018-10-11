Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki işbirliği çerçevesinde ve Suudi Arabistan'ın teklifi üzerine, gazeteci Cemal Kaşıkçı hadisesinin aydınlatılması için ortak çalışma grubu kurulmasının kararlaştırıldığını bildirdi.
Kalın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki işbirliği çerçevesinde ve Suudi Arabistan'ın teklifi üzerine, Suudlu gazeteci Cemal Kaşıkçı hadisesinin bütün yönleriyle aydınlatılması amacıyla ortak çalışma grubu kurulması kararlaştırılmıştır."
Adliye karıştı! Polis örtüye sarıp götürdü
Herkes oraya akın etti! Kapış kapış satılıyor
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!
Anneden kahreden sitem!
ABD F-35 uçuşlarını durdurdu!
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den İş Bankası açıklaması!
'En Büyük Savaş'ın etkileri de büyük oldu!
Stephen Hawking'in 'bilgi paradoksu' ile ilgili son makalesi yayımlandı: Kara deliğin içinde meğer...
İnternet kullanıcıları dikkat! 48 saat içinde kesilebilir
Mehmet Metiner: Erdoğan'a ilk ben 'Reis' dedim, birlikte gözaltına alındık
Bilim insanları açıkladı! Spermi olmayan erkeklerde...
Okuyucu Yorumları 0 yorum