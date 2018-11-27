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Kayıp tekel bayisi sahibi aracında ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.11.2018 17:17 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, 2 gündür haber alınamayan tekel bayisi sahibi Mustafa Ulusoy (37), hafif ticari aracında ensesinden silahla vurularak öldürülmüş bulundu.  Akarbaşı Mahallesi Seyitgazi Caddesi'ndeki tekel bayisinin sahibi Mustafa Ulusoy, 25 Kasım Pazar günü saat 22.00 sıralarında, 26 KE 113 plakalı hafif ticari aracıyla iş yerinden ayrıldı.

Kayıp tekel bayisi sahibi aracında ölü bulundu

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, 2 gündür haber alınamayan tekel bayisi sahibi Mustafa Ulusoy (37), hafif ticari aracında ensesinden silahla vurularak öldürülmüş bulundu.
Akarbaşı Mahallesi Seyitgazi Caddesi'ndeki tekel bayisinin sahibi Mustafa Ulusoy, 25 Kasım Pazar günü saat 22.00 sıralarında, 26 KE 113 plakalı hafif ticari aracıyla iş yerinden ayrıldı. Ulusoy'dan bu andan itibaren haber alamayan yakınları, polise giderek, kayıp başvurusunda bulundu. Mustafa Ulusoy'un bulunması için arama çalışması başlatıldı. Yukarı Söğütönü Mahallesi Keskin köyü yolu üzerindeki tarlada, bugün saat 15.00 sıralarında, iddiaya göre, 26 KE 113 plakalı hafif ticari aracın şoför koltuğunda birinin hareketsiz yattığı görüldü. Mahalle sakini, şüphe üzerine jandarmaya haber verdi. İhbarla olay yerine gelen jandarma ekipleri, ensesinden silahla vurulan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler, aracın çevresine güvenlik şeridi çekerek, olay yeri inceleme ekiplerini çağırdı. Yapılan incelemeler sonucu cansız bedenin, 2 gün önce kaybolan Mustafa Ulusoy'a ait olduğu belirlendi. Acı haberi alarak, olay yerine gelen Ulusoy'un yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Ulusoy'un cansız bedeni, yapılan çalışmanın ardından otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mustafa Ulusoy'u öldüren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Kayıp tekel bayisi sahibi aracında ölü bulunduKayıp tekel bayisi sahibi aracında ölü bulunduKayıp tekel bayisi sahibi aracında ölü bulunduKayıp tekel bayisi sahibi aracında ölü bulundu

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