HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kayıp tıp öğrencisi için arama çalışmaları başlatıldı

Kayıp tıp öğrencisi için arama çalışmaları başlatıldı

04.02.2021 12:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kayıp tıp öğrencisi için arama çalışmaları başlatıldı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde dün akşam kaybolan tıp fakültesi öğrencisi için arama çalışması başlatıldı.Ayvacık ilçesine bağlı Kocaköy’de en son dün akşam 17.00 sıralarında yazlığının sitesinde görülen ve kendisinden bir daha haber alınamayan Hacettepe Tıp Fakültesi 4.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde dün akşam kaybolan tıp fakültesi öğrencisi için arama çalışması başlatıldı.
Ayvacık ilçesine bağlı Kocaköy’de en son dün akşam 17.00 sıralarında yazlığının sitesinde görülen ve kendisinden bir daha haber alınamayan Hacettepe Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Kaan Şimşek (23) için arama çalışması başlatıldı. Dün akşamdan beri Kaan Şimşek’ten haber alamayan ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri, komanda timi, AFAD ve iz takip köpekleriyle bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Ekiplerin Kocaköy sahili ve bölgedeki geniş çaplı arama çalışmaları sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Onun bağımlılığı başka! Günde 10 litre içiyor Onun bağımlılığı başka! Günde 10 litre içiyor
Koronayı hafif atlatanlar dikkat! Yüzde 60'ında ortaya çıktıKoronayı hafif atlatanlar dikkat! Yüzde 60'ında ortaya çıktı
08 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 8?08 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 8?

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Diyarbakır'da 10 ay sonra bir ilk

Diyarbakır'da 10 ay sonra bir ilk

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Melek İpek için istenen ceza belli oldu

Melek İpek için istenen ceza belli oldu

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmiş

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmiş

Bahçeli'den 'yeni anayasa' açıklaması

Bahçeli'den 'yeni anayasa' açıklaması

Diğer Haberler

Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'dan 'yeni anayasa' açıklaması

Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'dan 'yeni anayasa' açıklaması

Aleyna Çakır davasında flaş gelişme! Doku ve sperm, Ümitcan Uygun'a ait çıktı

Aleyna Çakır davasında flaş gelişme! Ümitcan Uygun'a ait çıktı

Beklenen rapor ortaya çıktı! 4 gencin ölümündeki sır perdesi aralandı

Beklenen rapor ortaya çıktı! 4 gencin ölümündeki sır perdesi aralandı

Koronavirüste sinsi tehlike! Hafif atlatanların yüzde 60'ında tespit edildi

Koronayı hafif atlatanlar dikkat! Yüzde 60'ında ortaya çıktı

YKS sınavında istendi: HES kodu nasıl alınır? e-Devlet ve SMS ile HES kodu alma! Ücretsiz HES kodu uygulama indirme! HES kodu blokeli nedir?

YKS sınavında istendi: HES kodu nasıl alınır?

Sayısal Loto sonuçları 3 Şubat 2021 belli oldu! Sayısal Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? 3 Şubat Sayısal Loto sonuçları

Çekiliş sonuçları belli oldu! İkramiye 106 milyon TL'yi aştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.