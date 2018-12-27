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Kayıp Türk profesörden kahreden haber!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 19:25 | Son Güncelleme

Kolombiya polisi, 6 Aralık’tan beri kayıp olan Prof. Dr. Ramazan Gençay’ın cesedine ulaştı.

Kayıp Türk profesörden kahreden haber!

Konferans için Kolombiya’nın Medellin kentine giden Prof. Dr. Ramazan Gençay’dan 6 Aralık’tan beri haber alınamıyordu. Gençay’ın izini süren Medellin polisi, profesörün en son 6 Aralık’ta kentteki bir salsa kulübünün güvenlik kamerasında görüldüğünü tespit etmiş ve beraberinde gözüken zanlıları aramaya başlamıştı. Yapılan çalışmalar sonucunda Prof. Dr. Ramazan Gençay’ın cesedine ulaşıldığı belirtildi. Kanada vatandaşlığı da bulunan Gençay’ın eşi Carole, sosyal medya hesabından eşinin cesedinin bulunduğunu duyurdu.

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ZEHİRLENEREK ÖLDÜRÜLMÜŞ

İHA'nın haberine göre Medellin Emniyet Müdürü Andres Tobon, gelen bir ihbar ile Gencay’ın cesedine ulaştıklarını duyurdu. Ancak Tobon, DNA testinin henüz sonuçlanmadığına dikkat çekerek Gencay’ın ölümünün resmileşmediğinin altını çizdi. Müdür Tobon, Gencay’ın bir grup kadın tarafından zehirlenerek öldürüldüğünü, ancak incelemenin henüz sona ermediğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
kolombiya Ramazan Gençay profesör

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