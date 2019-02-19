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Kayıp uçakla ilgili korkunç iddia: Saatlerce cesetlerle uçtu

DÜNYA HABERLERİ  | 19.02.2019 09:55 | Son Güncelleme

239 yolcusu ve mürettebatıyla birlikte 2014 yılında Pekin'e gitmek üzere Kuala Lumpur'dan ayrıldıktan sonra ortadan kaybolan kayıp Malezya uçağı MH370 ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Kayıp uçakla ilgili korkunç iddia: Saatlerce cesetlerle uçtu

Malezya yolcu uçağı MH370, 239 yolcusu ve mürettebatıyla birlikte 2014 yılında Pekin'e gitmek üzere Kuala Lumpur'dan ayrıldıktan sonra ortadan kaybolmuştu.

Aylar boyu arama çalışmaları devam etmiş ancak hiçbir sonuç alınamamıştı.

Fakat yazar Christine Negroni kayıp uçak ile ilgili şaşırtan bir iddia ortaya attı.

Express'in haberine göre Negroni, kayıp Malezya uçağı MH370 denize çakıldığı anlarda uçakta bir kişinin canlı olduğu iddia etti.

Negroni'nin iddiasına göre MH370 denize çakıldığı anlarda yardımcı pilot hayattaydı.

Negroni, kalkıştan 30 dakika sonra uçakta basıncın alındığını, yolculara 15 dakika yetecek oksijen kaldığını ve bu sebeple yolcuların tümünün 15 dakika içinde öldüğünü iddia etti.

Negroni'nin iddiasına göre kaptan pilot kokpite geri dönemedi ve yardımcı pilot uçağı indirmeye çalışırken "saatlerce cesetlerle uçuş" gerçekleştirdi.

Negroni, yardımcı pilot başarısız olsa bile o uçakta son hayatta kalan kişi olduğunu ifade etti.

Ancak tüm çabalarına rağmen bir süre sonra o da bilincini kaybetti ve bu esnada uçak okyanusa çakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
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