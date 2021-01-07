Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde denize açıldığı sandalı batan şahıs için arama çalışması devam ediyor. Kayıp Ümit Çakmak’ın annesi oğlunun cinayete kurban gittiğini iddia etti.

Edinilen bilgiye göre, gece 00.00 sıralarında Ümit Çakmak (29) arkadaşları S.B ve E.Ü. ile Sahil Mahallesi’nde kumsala geldi. Çakmak, kumsalda başkasına ait sandalı arkadaşlarının da yardımıyla denize itti. Daha sonra Marmara Denizi’ne açılan Çakmak’tan bir daha haber alınamadı. Sandalın tıpası olmadığı için Çiftlikköy ilçesi açıklarında battığı belirlendi. Şahsın bulunması için kullanılan sualtı scoter ile dalgıçlar aramaya devam ediyor.

Denizde kaybolan şahsın bulunması için Yalova Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesi, Sahil Güvenlik ile Bursa Dalış Emniyet Güvenlik, AFAD ekipleri ve Arama Kurtarma ekipleri çalışmalara devam ediyor.

Öte yandan şahsın annesi, eniştesi, babası ve arkadaşları olay yerine gelerek polis ekiplerinden bilgi aldı. Ümit Çakmak’ın annesi Nebahat Çakmak, olay günü Ümit Çakmak’ın yanında olan iki arkadaşı S.B. ve E.Ü.’den davacı olacağını söyledi. Anne Çakmak, olayın cinayet olduğunu bile bile sandalı denize ittiklerini ve olaydan 1 saat sonra arkadaşlarının ihbar ettiğini iddia etti.