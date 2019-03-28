HABER

Kayıp üniversite öğrencisi Arda, Belgrad Ormanı’nda aranıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2019 12:59 | Son Güncelleme

6 gündür kayıp olan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman için Belgrad Ormanı’nda arama çalışmaları başlatıldı.

Kayıp üniversite öğrencisi Arda, Belgrad Ormanı’nda aranıyor

6 gündür kayıp olan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman için Belgrad Ormanı’nda arama çalışmaları başlatıldı. Çalışmalara arama kurtarma köpekleri de katılıyor.
22 Mart’ta üniversite kampüsünden çıktıktan sonra otobüse binen Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman’dan 6 gündür haber alınamıyor. Arda Duman için telefonunun sinyal verdiği son nokta olan Belgrad Ormanı’nda arama çalışması başlatıldı. Ailenin ihbarı üzerine polis, AFAD ve AKUT ekipleri Belgrad Ormanı’na gelerek arama çalışmalarına başladı. Çalışmalara polis arama kurtarma köpeklerini de katıldığı görüldü.
AKUT yetkili Mahmut Çelik: "Telefonun son sinyal verdiği bölgeden aramalar yapıyorlar. Üstte bir su deposu var. Oradan aşağıya doğru 3-4 kilometrelik bir bölgede arama yapılıyor. Gece bizim köpeklerimiz de polis köpeklerimiz de aynı yerde sinyal verdi. Çok zorlu bir arazi değil ama doğayı bilmiyorsanız kaybolmanız mümkün. Göle yakın yerleri arıyoruz" ifadelerini kullandı.
Çelik, ormanın giriş çıkışında bulunan güvenlik kameralarının da geriye dönük olarak incelendiğini söyledi.

Kayıp üniversite öğrencisi Arda, Belgrad Ormanı’nda aranıyor

Kayıp üniversite öğrencisi Arda, Belgrad Ormanı’nda aranıyor

5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı
Hırsız, caminin musluklarını çalarken kamera yakalandıHırsız, caminin musluklarını çalarken kamera yakalandı
TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü öldüTIR'a çarpan otomobilin sürücüsü öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Taşın içi kazıldı, hepsi ortaya çıktı! Müthiş keşif

Taşın içi kazıldı, hepsi ortaya çıktı! Müthiş keşif

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Fenerbahçeli futbolcudan Şenol Güneş sözleri

Fenerbahçeli futbolcudan Şenol Güneş sözleri

Ünlü fenomen patladı: Eski kocamla yatarsan...

Ünlü fenomen patladı: Eski kocamla yatarsan...

Binali Yıldırım: Ekonomik sıkıntıya rağmen...

Binali Yıldırım: Ekonomik sıkıntıya rağmen...

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un öldürülmesi davasında karar!

Yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un öldürülmesi davasında karar!

Yer: Gaziosmanpaşa! Korku dolu anlar...

Yer: Gaziosmanpaşa! Korku dolu anlar...

Türkiye günlerce onu konuşmuştu! Metin Topuz hakim karşısında

Kriz yaratan isim hakim karşısında!

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.