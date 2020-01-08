HABER
  4. Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan’ı arama çalışmaları sürüyor

Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan’ı arama çalışmaları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 13:45 | Son Güncelleme

Tunceli’de 3 gündür kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun bulunması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Tunceli’de 3 gündür kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun bulunması için başlatılan çalışmalar sürüyor. En son görüldüğü yer alan baraj gölünde yoğunlaşılan arama çalışmaları dalgıç polisler, AFAD, iz bulma ve arama kurtarma köpeklerinin de yer aldığı yaklaşık 100 kişilik ekiple yapılıyor.
Tunceli’de 3 gündür haber alınamayan 22 yaşındaki Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Bölümü İkinci Sınıf Öğrencisi üniversiteli Gülistan Doku’nun bulunması için Valilik koordinesinde başlatılan arama çalışmalar yaklaşık 100 kişilik ekiple devam ediyor. Güvenlik güçlerinin her türlü bilgiyi değerlendirdiği arama çalışması Uzunçayır Baraj Gölü Dinar Köprüsü çevresinde yoğunlaştırıldı. Bölgede Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği’ne bağlı dalgıçlar polisler dalış yaparak, AFAD ekipleri ise bot ve drone ile çalışma yapıyor. jandarmaya iz bulma ve arama kurtarma köpekleriyle baraj civarındaki alanlarda arama çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Aile gözyaşları arasında çalışmaları takip etti
Arama çalışmaları yerinde yakınlarıyla birlikte takip eden anne Bedriye, baba Halit Doku göz yaşlarını tutamadı. Dün olduğu gibi bugünde Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek ve İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen çalışmaların yapıldığı bölgeye giderek bilgi aldı. Vali Sonel, zor anlar yaşayan aileyle ilgilendi. Aile bireyleri sağlık ekipleri nezaretinde Sonel’in talimatıyla, makam aracına alınarak bölgeden götürüldü.

Cumartesi arkadaşı ile tartışmış, yurda gitmemiş
Pazar gününden bu yana yeğeninden haber alamadıklarını ve ilgililerle görüştüklerini belirten Dayısı Mehmet Nur Kan, "Kızcağız Cumartesi arkadaşıyla tartışmış ve o akşam yurda gitmemiş. Polisinden jandarmasına, siviline kadar herkes şu anda kızın bulunması için elinden geleni yapıyor. Ancak endişemiz giderek artıyor. Herkes duacı olsun inşallah sağ salim bulunur. Tek dileğimiz budur” dedi.
Arama çalışmalarını izleyen abla Aygül Doku da kadınlara zarar verenler ve duygularıyla oynayanlara tepki gösterdi.
Öte yandan devam eden arama çalışmalarında şuana kadar kayıp kıza ait bir ize henüz rastlanamadığı öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç! Hamile numarası yapıp en yakın arkadaşını...Korkunç! Hamile numarası yapıp en yakın arkadaşını...
Gazeteci Metin Göktepe mezarı başında anıldıGazeteci Metin Göktepe mezarı başında anıldı
Uşak’ta 4 bin 951 parça cinsel içerikli ürün ele geçirildiUşak’ta 4 bin 951 parça cinsel içerikli ürün ele geçirildi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İran'da 176 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan olmadı

İran'da 176 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan olmadı

Son dakika: 80 ABD'li asker öldürüldü iddiasına yalanlama

Son dakika: 80 ABD'li asker öldürüldü iddiasına yalanlama

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Asker tıraşı oldu! Son hali sosyal medyayı salladı

Asker tıraşı oldu! Son hali sosyal medyayı salladı

İran Devlet Televizyonu: Misillemede 80 ABD'li öldürüldü

İran Devlet Televizyonu: Misillemede 80 ABD'li öldürüldü

İran'ın saldırısı sonrası Trump ilk kez konuştu!

İran'ın saldırısı sonrası Trump ilk kez konuştu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da vatandaşlar ısınmak için denize girdi

Böylesi görülmedi! Soğuk havada ısınmak için denize girdiler

Uzmanlardan çok çarpıcı ABD-İran değerlendirmesi: Daha yüksek hedefler vurulabilir

Uzmanlardan korkutan ABD-İran değerlendirmesi

Suriyeli kadının öldürülmesiyle ilgili davada karar

Korkunç cinayetle ilgili davada karar

Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan öğrenci pencereden atladı

Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan öğrenci pencereden atladı

Son dakika... Esenyurt'ta hareketli anlar! Silah çekip kendisini eve kilitledi

İstanbul'da hareketli anlar! Silah çekip...

21 saatin ardından Sabiha Gökçen'de uçuşlar normale döndü!

Sabiha Gökçen'de uçuşlar normale döndü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.