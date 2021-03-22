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Kayıp üniversite öğrencisinin annesi cesedin teşhisi için DNA örneği verdi

22.03.2021 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Kemer ilçesinde denizin 500 metre açığında, 8 gündür kayıp olarak aranan ve ayakkabısından üniversite öğrencisi Ramazan Özkan’a (33) ait olduğu düşünülen ceset için anneden DNA örneği alındı.Geçtiğimiz gün saat 13.00 sıralarında Kemer ilçesi Kiriş Koyu açıklarında denizin üzerinde ceset gören vatandaşlar durumu, Kemer Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirdi.

Antalya’nın Kemer ilçesinde denizin 500 metre açığında, 8 gündür kayıp olarak aranan ve ayakkabısından üniversite öğrencisi Ramazan Özkan’a (33) ait olduğu düşünülen ceset için anneden DNA örneği alındı.
Geçtiğimiz gün saat 13.00 sıralarında Kemer ilçesi Kiriş Koyu açıklarında denizin üzerinde ceset gören vatandaşlar durumu, Kemer Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler, cesedi Kemer Marina’ya getirdi. Bölgeye, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, önce Kemer İlçe Devlet Hastanesine, ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cesedin 8 gün önce Düden Parkta kaybolan Ramazan Özkan’a ait olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler, teşhis için aileden yardım istedi. Oğlunu teşhis etmek için yakınları ile birlikte morga gelen Sabihan Özkan, tanınmaz halde olan cesedi teşhis edemedi.
Ayakkabısından Özkan’a ait olduğu düşünülen ceset için bugün anne Sebiha Özkan, cesedin oğluna ait olup olmadığının belirlenebilmesi için DNA örneği verdi. Anne Özkan örneği verdikten sonra morgdan ayrılırken, DNA test sonucunun önümüzdeki günlerde belli olacağı öğrenildi.

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