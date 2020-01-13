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  4. Kayıp üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmaları genişletildi

Kayıp üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmaları genişletildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 14:12 | Son Güncelleme

TUNCELİ'de, 9 gün önce kaybolan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku’nun (21) bulunması için sürdürülen aramalar, polis özel harekat ekiplerinin de katılmasıyla genişletildi.

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de, 9 gün önce kaybolan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku’nun (21) bulunması için sürdürülen aramalar, polis özel harekat ekiplerinin de katılmasıyla genişletildi.
5 Ocak tarihinde kaldığı yurttan çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun arama çalışmaları 9'uncu gününe girdi. Valilik koordinesinde yürütülen arama çalışmalarına Uzunçayır Barajı Gölü'nde Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekibi, AFAD, Elazığ'dan dalgıç polis ve gönüllülerin katılımıyla devam ediyor.
Öte yandan bugün 4 timden oluşan polis özel harekat ekipleri de çalışmalara katıldı. Ekipler iz bulma köpekleriyle Dinar Deresi bölgesinde araziyi didik didik tarıyor.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri ile AFAD görevlileri ise Uzunçayır Barajı Gölü'nde bot ve su altı görüntüleme cihazlarıyla arama çalışmalarını sürdürüyor. Tunceli Valisi Tuncay Sonel, arama çalışmalarının yapıldığı bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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