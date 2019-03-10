Kayıp valizde uyuştucu hap bulundu

İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de bir havayolu şirketine ait kayıp eşya bürosunda teslim alınmayan valizde 131 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Şubat'ta Bakırköy'de bir havayolu şirketine ait kayıp eşya bürosunda bulunan ve Suudi Arabistan uyruklu sahibi tarafından teslim alınmayan valizde arama yaptı.

Yapılan aramada piyasa değeri 300 bin lira olan 131 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Valizin sahibinin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü bildirildi.

