Kayıp vatandaşları ararken muhabir de ormanda kayboldu! Karanlıkta 30 metre yaklaştılar ama...

Olay, dün akşam saatlerinde Cide ilçesi Köseli köyü Kargacak Mahallesi Bayrak tepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.U. ve D.D. gezmek için girdikleri ormanlık alanda kayboldu. 112 Acil Çağrı Merkezini arayan R.U. yardım istedi. İhbar üzerine iki şahsın bulunması için bölgeye Cide İlçe Jandarma Komutanlığı, Cide Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama çalışması başlattı. Gönüllü vatandaşların da destek verdiği arama çalışması neticesinde ormandaki iki şahsın yeri tespit edildi.

İHA MUHABİRİ VE EKİPLER DE ORMANDAN GÜÇLÜKLE ÇIKABİLDİ

Gece saatlerinde kayıp vatandaşları bulmak için ormana giren ekipler ve İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Erdem Demirci de sabah saatlerine kadar yollarını bulamadı. Sabah saatlerinde havanın aydınlanması ile ormandan çıkabildiklerini belirten İHA muhabiri Erdem Demirci, "Jandarma ve AFAD ekipleri ile birlikte kayıp vatandaşları bulmak için ormana girdik. Arkadaşlarının verdiği cep telefonu numarası üzerinden kendileri ile sesli iletişim kurabildik. Hangi yöne gittiklerini söyledi. Biz de ormanın içerisine girdik. Hava çok karanlıktı ve ormanın içerisi de çok sarp ve sık ağaçlarla kaplıydı. Kaybolan kişilerin 30 metre kadar yakınına kadar yaklaştık, ancak önümüze çıkan kayayı aşamadık. Sonra tekrar aşağı döndük. Daha sonra farklı bir yönden ilerlemeyi denedik ama ulaşamadık. Biz de havanın yağışlı ve yerlerin kaygan olması sebebiyle ormandan çıkamadık. Biz de yolumuzu kaybettik. Karanlıkta her nokta birbirine benzediği için biz de ormandan çıkamadık. Biz de sabah saatlerinde ormandan çıkabildik. Ekipler şu anda farklı bir bölgede arama çalışması yapıyorlar" dedi.

Sabah saatlerinde yoğunlaştırılan arama çalışmaları dron desteği ile devam ediyor. Yerleri tespit edilen iki vatandaşa arazi şartları sebebiyle ulaşamayan ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Kayıp iki vatandaşın sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır