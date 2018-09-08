Kayıp Yakınlarının Eylemi 500. Haftasında

OHAL süresi hariç, 500 haftadır Koşuyolu parkında yapılan oturma eylemi, geçen hafta valilik tarafından yasaklandı. Kayıp yakınları bu haftaki eylemi İHD binası önünde yapacaktı. Bina önündeki eyleme, İHD Yönetimi, HDP Milletvekilleri ve kayıp yakınları katılacaktı. Ancak bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan polis, buradaki eyleme de izin vermedi.
İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan’ın polisi ikna etme çabaları da sonuç vermedi. Türkdoğan ve polis arasındaki pazarlık sürerken, bir kayıp yakını da “bize cesetlerimizi verin yeter” diye tepki gösterdi.
Polisin dışarıdaki eyleme izin vermemesi üzerine, grup İHD binasında eylem yaptı. Burada bir açıklama yapan İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, eyleme neden izin verilmediğini anlamadıklarını söyledi. Türkdoğan, ”Biz isterdik ki bu açıklamamızı her zaman yaptığımız gibi dışarıda yapabilmekti. Türkiye’nin geldiği otoriter yönetim anlayışının bir sonucu olarak, tam da anlayamadığımız bir sebepten dolayı yasaklanmış bir kayıp eylemiyle karşı karşıyayız. Cumartesi annelerinin kayıp yakınları ve cumartesi anneleriyle birlikte 700’ncü haftada Galatasaray Meydanı’nında yapmak istediği açıklamanın yasaklanmasının ardından, burada, Batman’da eylemimiz yasaklandı. Şimdi de bu yasakların süresiz uzatıldığını öğreniyoruz. Elbette bunlara karşı itirazlarımız olacak ama bugün bu durumu, binamızın önünde, hemen giriş merdivenlerinde, barış annemizle birlikte protesto etmek istiyorduk. Garip bir durumla karşı karşıyayız. Yanımızda bir barış annesinin bulunması nedeniyle, açıklamamıza izin verilmedi” dedi.
Hükümete geçmişle yüzleşme çağrısı yapan Türkdoğan, “Bu kadar demokratik, masum ve meşru bir hak arama eyleminin açık alanda yasaklanması hiçbir şekilde kabul edilemez. Bu durumu bir kez daha kınadığımı belirtmek istiyorum. Siyasi iktidar bu yanlış kararından vazgeçmelidir. Türkiye ve Ortadoğu’da sıkışmışlık bu şekilde aşılamaz. Daha fazla baskı yöntemleriyle aşılamaz. Tek geçerli yol demokrasiye geri dönmektir, adalete olan güveni pekiştirmektir. Bunun da yolu geçmişle yüzleşmektir” diye konuştu.
1994 bu yana kayıp olan kardeşini arayan İffet Mutaş da eyleme katılanlar arsındaydı. Mutaş, duygularını şöyle dile getirdi: “Kayıplarımızı istiyoruz, 3 Kasım 1994’te kardeşimi kaybettiler, hala arıyorum. Bir parmağını bile bulsam yeter bana. Hem bulmuyorlar. Hem derdimizi söylememize izin vermiyorlar.”
Grup daha sonra ellerinde kayıpların fotoğraflarıyla, bir süre oturduktan sonra dağıldı.
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