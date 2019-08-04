HABER

Kayıp Yasin'in babası: Ömrümüzden 40 ay değil sanki 40 yıl geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 11:55 | Son Güncelleme

KONYA'nın Akören ilçesinde, 6 yaşındayken, evlerinin önünde oynadığı sırada kaybolan Yasin Şahin'den 40 aydır haber alınamıyor. Baba Yavuz Şahin (39), "O kadar uzun zaman oldu ki oğlum kaybolalı, bana onu sorduklarında, ne diyeceğimi bilemiyorum.

Kayıp Yasin'in babası: Ömrümüzden 40 ay değil sanki 40 yıl geçti

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'nın Akören ilçesinde, 6 yaşındayken, evlerinin önünde oynadığı sırada kaybolan Yasin Şahin'den 40 aydır haber alınamıyor. Baba Yavuz Şahin (39), "O kadar uzun zaman oldu ki oğlum kaybolalı, bana onu sorduklarında, ne diyeceğimi bilemiyorum. Ömrümüzden 40 ay değil, sanki 40 yıl geçti. Hayatımız devam ediyor; ama hep bir eksiğiz" dedi.
Akören'e bağlı, daha önce köy statüsünde olan Belkuyu Mahallesi'nde oturan Ümmü (29) ile Yavuz Şahin çiftinin 5 çocuğundan Yasin, 4 Nisan 2016'da, Belkuyu Anaokulu'ndan döndükten sonra evlerinin önünde oynarken, kayboldu. Yasin'in bulunması için aynı gün jandarma ve AFAD ekipleri ile köylüler tarafından çalışma başlatıldı. Evin çevresi, su kuyuları, foseptikler, sarnıçlar, mağaralar arandı; ağaç ve çalılıkların dipleri kontrol edildi. Çalışmalarda, askeri helikopter ve AFAD'ın insansız hava aracı (İHA) da kullanıldı. Mahalle yakınındaki Çarşamba Çayı ve aktığı Apa Gölü girişinde, Mersin'den gelen dalgıç polislerce sonar cihazlarıyla arama yapıldı. 80 kilometrelik alanda yapılan arama çalışmaları, kaymakamlık tarafından 24 gün sonra sonlandırıldı.
İçişleri Bakanlığı'nca kayıp çocukların bulunması için Ankara'dan görevlendirilen, polis ve askerlerden oluşan özel ekip, geçen yılın Temmuz ayında Konya'ya gelerek, çalışma başlattı. Dosyayı yeniden açan özel ekip, emniyet ve jandarma yetkilileriyle görüşerek, daha önce yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Ekip, aile ve mahalleli ile de görüştü. Özel ekip de kayıp Yasin'in izine rastlayamadı.
'HAYATIMIZ DEVAM EDİYOR AMA BİR EKSİĞİZ'
Aradan geçen 40 ayın, kendileri için 40 yıl gibi geçtiğini belirten baba Yavuz Şahin, "O kadar uzun zaman oldu ki oğlum kaybolalı, bana onu sorduklarında, ne diyeceğimi bilemiyorum. Artık kimseye cevap verecek gücüm kalmadı. Ömrümüzden 40 ay değil sanki 40 yıl geçti. Hayatımız devam ediyor; ama hep bir eksiğiz. Oğlumun acısını, diğer çocuklarıma sarılarak, gideriyorum. Kapımıza ne gelen var ne giden. Unutulup gittik. Bizi ve oğlumu unutmasınlar" diye konuştu. ​

FOTOĞRAFLI

Kayıp Yasin'in babası: Ömrümüzden 40 ay değil sanki 40 yıl geçtiKayıp Yasin'in babası: Ömrümüzden 40 ay değil sanki 40 yıl geçti

PARTNERİşte son yılların yükselen saç trendiİşte son yılların yükselen saç trendi
Nevşehir sağlıklı yaşam için pedal çevirdiNevşehir sağlıklı yaşam için pedal çevirdi
Böbreği 5 kat büyüyen Kırgız bebek Türkiye’de şifa bulduBöbreği 5 kat büyüyen Kırgız bebek Türkiye’de şifa buldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Başvuru yapacaklar dikkat! Yoğun ilgi geldi, süre uzatıldı

Başvuru yapacaklar dikkat! Yoğun ilgi geldi, süre uzatıldı

Bayram tatili kaç gün olacak? Açıklama geldi

Bayram tatili kaç gün olacak? Açıklama geldi

Firma sahibi: Madeni yağ koymakla bu araba yanmaz

Firma sahibi: Madeni yağ koymakla bu araba yanmaz

Bu sefer de transparan elbisesiyle olay oldu

Bu sefer de transparan elbisesiyle olay oldu

Başbakan'dan gençlere çağrı: Türkiye'ye gidin

Başbakan'dan gençlere çağrı: Türkiye'ye gidin

ABD şokta! Peş peşe saldırılar

ABD şokta! Peş peşe saldırılar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bodrum'u ayağa kaldıran genç hakkında karar verildi

Bodrum'u ayağa kaldırmıştı! Karar verildi

Adana'da çökertilen dolandırıcılık çetesinin elebaşı kendini böyle savundu

Aile boyu 'avcı' çıkmışlardı! Kendini böyle savundu

Irak'ın kuzeyine hava harekatı!

Bakanlık açıkladı! Öldürüldüler

Yedek astsubaylığa yoğun ilgi geldi, başvuru süresi uzatıldı

Başvuru yapacaklar dikkat! Yoğun ilgi geldi, süre uzatıldı

Kadıköy'de kaldırama çıkan araç takla attı!

İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Yol trafiğe kapatıldı

Beşiktaş'ta otomobil takla attı, motoru fırladı

Beşiktaş'ta otomobil takla attı, motoru fırladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.