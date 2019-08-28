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Kayıp yaşlı adam 40 metrelik uçurumda bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 16:50 | Son Güncelleme

Çorum’un İskilip ilçesinde bahçeye gitmek için evden ayrılan ve akşam geri dönmeyen yaşlı adam, 40 metrelik uçurumda yaralı bulundu.Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Yaylacıkseki köyü Okçular Mahallesi’nde yaşayan 86 yaşındaki Y.K., bahçeye gitmek için evden ayrıldı.

Kayıp yaşlı adam 40 metrelik uçurumda bulundu

Çorum’un İskilip ilçesinde bahçeye gitmek için evden ayrılan ve akşam geri dönmeyen yaşlı adam, 40 metrelik uçurumda yaralı bulundu.
Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Yaylacıkseki köyü Okçular Mahallesi’nde yaşayan 86 yaşındaki Y.K., bahçeye gitmek için evden ayrıldı. Yaşlı adam akşam evine dönmeyince yakınları jandarmayı arayarak yardım talep etti. Köpekli timlerle arama çalışması başlatan jandarma ekiplerinin talebi üzerine AFAD ve AKUT’tan bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Jandarma, AFAD ve AKUT ekiplerinin yaptıkları arama çalışmaları sonucu talihsiz adam bugün köye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki kayalık alanda bulundu. Bahçeye giderken dengesini kaybederek yaklaşık 40 metre yükseklikten aşağı düşen yaşlı adama ilk müdahale olay yerinde sağlık görevlileri tarafından yapıldı. Müdahale sırasında sedyede yatan yaralıyı bir jandarma personeli kepini çıkararak güneşten koruyup serinletmeye çalıştı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Y.K., uçurumdan çıkarılarak ambulansa alındı. İskilip Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı adamın tedavisi sürüyor.

Kayıp yaşlı adam 40 metrelik uçurumda bulundu

Kayıp yaşlı adam 40 metrelik uçurumda bulundu

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