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Kayıp yaşlı adam, bitkin halde bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2018 09:40 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'in Han ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra kaybolan İsmet Sırasöğüt (76), arama- kurtarma ekipleri yaklaşık 24 saat sonra dere kenarında bitkin halde bulundu.

Kayıp yaşlı adam, bitkin halde bulundu

HAN (Eskişehir), (DHA)- ESKİŞEHİR'in Han ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra kaybolan İsmet Sırasöğüt (76), arama- kurtarma ekipleri yaklaşık 24 saat sonra dere kenarında bitkin halde bulundu.
Erten Mahallesi'nde oturan İsmet Sırasöğüt, dün saat 02.30 sıralarında evinden ayrıldı. Yakınları, eve dönmeyen İsmet Sırasöğüt'ün bulunması için jandarmadan yardım istedi. Jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri, yaşlı adamı bulmak için çalışma başlattı. Arama çalışmalarına AKUT'un eğitilmiş 'Fırtına' ve 'Shela' adlı köpekleri de getirildi.
Gece ve gün boyunca devam eden aramanın ardından İsmet Sırasöğüt, saat 03.00 sıralarında ilçe yakınlarındaki dere kenarında bitkin halde bulundu. UMKE ekiplerinin yaptığı sağlık kontrollerinin ardından İsmet Sırasöğüt, Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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Kayıp yaşlı adam, bitkin halde bulunduKayıp yaşlı adam, bitkin halde bulunduKayıp yaşlı adam, bitkin halde bulunduKayıp yaşlı adam, bitkin halde bulundu

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