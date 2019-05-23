HABER

Kayıp yaşlı adam, fındık bahçesinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 12:11 | Son Güncelleme

ORDU'nun Ulubey ilçesinde yaşayan ve merkeze gideceğini söyleyerek evden ayrılan, Kemal Köse (81), fındık bahçesinde ölü olarak bulundu.

Kayıp yaşlı adam, fındık bahçesinde ölü bulundu

Ahmet BAYRAK/ULUBEY (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Ulubey ilçesinde yaşayan ve merkeze gideceğini söyleyerek evden ayrılan, Kemal Köse (81), fındık bahçesinde ölü olarak bulundu. Köse, 2 gündür kayıp olarak aranıyordu.
Ulubey İlçesi Şahinkaya Mahallesi'nde yaşayan Kemal Köse, önceki gün ailesine Ordu'ya gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Köse'yi aramaya çıkan yakınları bir sonuç alamayınca jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri yaşlı adamı arama çalışması başlattı. Çalışmalarda, Kemal Köse'nin cansız bedeni, evinin 300 metre uzağındaki fındık bahçesinde bulundu. Köse'nin cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Kayıp yaşlı adam, fındık bahçesinde ölü bulunduKayıp yaşlı adam, fındık bahçesinde ölü bulundu

Kaçmak için çok uğraştı ama... Vahşi doğanın acımasız yüzü Kaçmak için çok uğraştı ama... Vahşi doğanın acımasız yüzü
Cinayet sanığı iki kardeşe, 12 yıl 6'şar ay hapis cezasıCinayet sanığı iki kardeşe, 12 yıl 6'şar ay hapis cezası
Sanayide test sürüşü yapılan aracın üzerine ağaç devrildiSanayide test sürüşü yapılan aracın üzerine ağaç devrildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Kocasıyla birlikte yakalanınca gözyaşlarını tutamadı

Kocasıyla birlikte yakalanınca gözyaşlarını tutamadı

Turabi şampiyon oldu! Kazandığı para...

Turabi şampiyon oldu! Kazandığı para...

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da istismarcı öğretmene bir ceza daha!

İstismarcı öğretmene bir ceza daha!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Bursa'da denizde kahreden olay! Eşi yardım istemek için karaya yüzerken boğuldu

Bursa'da denizde kahreden olay!

Adana'da ses sanatçısının cenazesini karıştırdılar

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

İzmir'de korkunç anne cinayeti

İzmir'de korkunç olay! Yaptıkları kan dondurdu

Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.