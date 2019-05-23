Kayıp yaşlı adam, fındık bahçesinde ölü bulundu

Ahmet BAYRAK/ULUBEY (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Ulubey ilçesinde yaşayan ve merkeze gideceğini söyleyerek evden ayrılan, Kemal Köse (81), fındık bahçesinde ölü olarak bulundu. Köse, 2 gündür kayıp olarak aranıyordu.

Ulubey İlçesi Şahinkaya Mahallesi'nde yaşayan Kemal Köse, önceki gün ailesine Ordu'ya gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Köse'yi aramaya çıkan yakınları bir sonuç alamayınca jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri yaşlı adamı arama çalışması başlattı. Çalışmalarda, Kemal Köse'nin cansız bedeni, evinin 300 metre uzağındaki fındık bahçesinde bulundu. Köse'nin cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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