Kayıp yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK'ın Devrek ilçesine bağlı Müfettişler Köyü'nde dün evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Mehmet Terzioğlu(81) için jandarma ve AFAD, arama çalışması başlattı.

Mehmet Terzioğlu'ndan haber alamayan yakınları, jandarmaya haber verdi. AFAD ile birlikte köye giden jandarma ekipleri, arama çalışması başlattı. Köy yakınlarındaki ormanlık alanda ve daha önce çobanlık yaptığı alanda bu saate kadar yapılan aramalarda herhangi bir sonuca ulaşılamadı. Köylülerde arama çalışmasına destek verdi.

AFAD Müdürü Ahmet Güngör, çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Kayıp kişinin çeşitli rahatsızlıkları mevcut. Köyde gidebileceği her yer aranacak. Düzce İl Jandarma Komutanlığı'ndan iz takip köpeği talep edildi. Şu an yolda. Oda çalışmalara katılacak" dedi.

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