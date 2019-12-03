HABER

Kayıp yaşlı adam ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 14:05 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mudanya ilçesinde kayıp ihbarı yapılan Rayim Burhan (72), Gemlik Gencali Mahallesinde tarlada ölü bulundu.Gece saatlerinden sonra haber alınamayan Rayim Burhan ile alakalı ailesi polis İhbar hattına kayıp ihbarında bulunmuştu.

Bursa’nın Mudanya ilçesinde kayıp ihbarı yapılan Rayim Burhan (72), Gemlik Gencali Mahallesinde tarlada ölü bulundu.
Gece saatlerinden sonra haber alınamayan Rayim Burhan ile alakalı ailesi polis İhbar hattına kayıp ihbarında bulunmuştu. Sabah saatlerinde, Gencali Mahallesinde zeytin toplamak için tarlaya giden vatandaşlar, Rayim Burhan’ın cesedi ile karşılaştı.
Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerine gelerek güvenlik önlemleri aldılar. Gemlik Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından ceset Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burhan’ın cesedi incelemelerin yapılması için Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Burhan’ın olay yerine geldiği 16 LHK 91 plakalı araç da, emniyet otoparkına çekildi.

PARTNERTasmayla takip edildi, şoke etti! Tasmayla takip edildi, şoke etti!
Engelli minikler Trafik Park’ta buluştuEngelli minikler Trafik Park’ta buluştu
Hakkari'de polisten Engelliler Günü etkinliğiHakkari'de polisten Engelliler Günü etkinliği
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İrem Derici'den 'Bakire misin?' sorusuna yanıt!

İrem Derici'den 'Bakire misin?' sorusuna yanıt!

Mucize Doktor'da büyük sır ortaya çıkıyor! Ferman'dan Ali'yi şaşırtan itiraf

Mucize Doktor'da büyük sır ortaya çıkıyor! Ferman'dan Ali'yi şaşırtan itiraf

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Son anketi paylaştı: Yüzde 44'e yüzde 36

Son anketi paylaştı: Yüzde 44'e yüzde 36

Kan donduran olay! Acil tıp teknisyeni ceset gömerken yakalandı!

Kan donduran olay! Acil tıp teknisyeni ceset gömerken yakalandı!

Meteoroloji saat vererek uyardı! Karla karışık yağmur geliyor

Meteoroloji saat vererek uyardı! Karla karışık yağmur geliyor

İlginizi Çekebilir

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de cesedi gömerken yakalanan acil tıp teknisyeniyle ilgili yeni gelişme! 2 pitbull köpeğe el koyuldu

Cesedi gömerken yakalanmıştı! Yeni gelişme

İstanbul Üniversitesi Çapa Diş Hekimliği Fakültesi yıkılıyor!

Depremde hasar görmüştü! Yıkılıyor

Terör örgütü PKK'da büyük panik! Cep telefonu kullanımı yasaklandı

Terör örgütünde büyük panik! Yasaklandı

Son dakika: TIR devrildi! TEM'in Edirne istikameti trafiğe kapandı

TEM'i kilitleyen kaza! Yol kapandı

SGK'nın 5 milyon lira zarara uğratması ile ilgili soruşturma genişliyor

SGK soruşturması genişliyor

Meteorolojiden yağmur ve kar uyarısı

Meteorolojiden yağmur ve kar uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.