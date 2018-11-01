Kayıp yaşlı adam yapay gölette ölü bulundu

Eyyüp BURUN/ GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, dünden bu yana aranan Hüseyin Yeter (54), parktaki yapay gölette ölü bulundu.
Sarıgüllük Mahallesi'ndeki Mağanoğlu Parkı içinde oluşturulan yapay gölette su bisikleti kiralama işi yapan kişi, su yüzeyinde hareketsiz duran kişiyi görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık görevlileri, polisin yardımıyla gölet kenarına çekilen kişinin öldüğünü belirledi. Cesedin, ailesinin dün geceden bu yana aradığı ve kayıp başvurusunda bulunulan Hüseyin Yeter'e olduğu belirlendi. Olayı haber alarak gölete gelen Yeter’in yakınları gözyaşlarına boğuldu. Yeter'in cesedi, savcılık incelemesinin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Emekli olan Yeter'in, gece geç saatlerde kazayla gölete düştüğü tahmin edilirken, polis soruşturmayı sürdürüyor.
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