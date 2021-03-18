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  4. Kayıp yaşlı adamın cansız bedeni 30 kilometre uzakta bulundu

Kayıp yaşlı adamın cansız bedeni 30 kilometre uzakta bulundu

18.03.2021 13:52 | Son Güncelleme:
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Düzce Akçakoca ilçesinde hastaneye gitmek için araçtan inen ve bir daha haber alınamayan 72 yaşındaki Ahmet Yiğit’in cesedi, arama çalışmalarının üçüncü gününde sahile vurdu.Edinilen bilgilere göre, Akçakoca’ya bağlı Döngelli köyünde yaşayan Ahmet Yiğit komşusuna hastaneye gideceğini söyledi.

Düzce Akçakoca ilçesinde hastaneye gitmek için araçtan inen ve bir daha haber alınamayan 72 yaşındaki Ahmet Yiğit’in cesedi, arama çalışmalarının üçüncü gününde sahile vurdu.
Edinilen bilgilere göre, Akçakoca’ya bağlı Döngelli köyünde yaşayan Ahmet Yiğit komşusuna hastaneye gideceğini söyledi. Komşusunun aracından inerek bir boru fabrikasının bulunduğu bölgeye gelen Yiğit’ten bir daha haber alınamadı. Bölgedeki fabrikanın güvenlik kamerasında sahile doğru gittiği görülen ve denize atladığı iddia edilen Ahmet Yiğit’in (72) cansız bedenini arama çalışmaları için Düzce ve Zonguldak Sahil Güvenlik Komutanlığı, Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri (DEGAK), Sahil Güvenlik ve Emniyet Timleri (SAGET), İlçe Jandarma Komutanlığı ve dalgıçlarla deniz ve sahil bölgesinde çalışma başlattı.
Ahmet Yiğit’in (72) cansız bedeni, atladığı iddia edilen yerden 30 kilometre mesafede Karadeniz Ereğli plaj tesislerinde çalışan güvenlik personeli tarafından dalgalar arasında karaya vurmuş halde bulundu. Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Jandarma ve Ereğli Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Yiğit’in şeker hastası olduğu öğrenildi.

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