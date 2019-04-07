Kayıp yaşlı kadın baygın halde bulundu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da kaybolan 88 yaşındaki kadın, jandarma ekipleri tarafından 16 saat süren arama çalışması sonucu bulundu.
Karakoçan ilçesine bağlı Kulubaba Mahallesi'nde yaşayan ve dün akşam saatlerinde evden çıkan Narin Erkol'dan haber alamayan oğlu Cemal Erkol, jandarmaya haber verdi.
Yaşlı kadının bulunması için jandarma ekiplerince arama başlatıldı.
Yaşlı kadın, köpek ve drone da kullanılarak yaklaşık 16 saat süren arama çalışması sonucunda Koçyiğitler köyü Kuruca mezrası Seyranbağı mevkisinde baygın halde bulundu.
Erkol, sağlık ekipleri tarafından Karakoçan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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