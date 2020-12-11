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Kayıp yaşlı kadından 11 gündür iz yok

11.12.2020 19:12 | Son Güncelleme:
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Çankırı’da 11 gündür kendisinden haber alınamayan 75 yaşındaki Sevim Yıldırım’ı arama çalışmaları sürüyor.Kızılırmak ilçesi Çatalelma köyünde yaklaşık 1.5 aydır yalnız yaşayan 75 yaşındaki Sevim Yıldırım’a ulaşamayan çocukları kaybolduğunu anlayıp ekiplere bilgi verdi.

Çankırı’da 11 gündür kendisinden haber alınamayan 75 yaşındaki Sevim Yıldırım’ı arama çalışmaları sürüyor.
Kızılırmak ilçesi Çatalelma köyünde yaklaşık 1.5 aydır yalnız yaşayan 75 yaşındaki Sevim Yıldırım’a ulaşamayan çocukları kaybolduğunu anlayıp ekiplere bilgi verdi. Durum üzerine ekipler çevrede geniş çaplı arama çalışması başlatsa da kadına dair herhangi bir ize rastlanmadı. Arama çalışmalarının sürdüğü 11’inci günde Ankara Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) Köpek Unsurları Bölük Komutanlığından 2 adet köpek, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Arama Kurtarma Ekibi (JAK) ve İstanbul Sualtı Arama Kurtarma ekipleri arama kurtarma çalışmalarına destek verdi.

"Arama çalışmaları 11 gündür devam ediyor, bir iz yok"
Köylüler ve görevliler tarafından aranmasına devam edilen 75 yaşındaki Sevim Yıldırım’ın oğlu Ergün Yıldırım yaptığı açıklamada, "Anneme biz telefonla ulaşamadığımızda kaybolduğunu anladık. Bazen komşuya gider bize söylemezdi. Kardeşim ’bekleyelim’ dedi. Akşam üzeri tekrardan ulaşamayınca biz kaybolduğunu anladık. Daha sonrasında kısıtlama olduğundan dolayı izin alarak buraya geldik. Annem 1.5 aydır yalnız yaşıyordu. Babam rahatsızdı. Bizim bildiğimiz bilgiler buraya odun toplamaya gelmiş. Ondan sonra kendisinden haber alamadık. Devletimiz milletimiz hepsi burada. Jandarmamız, askerimiz, köylümüz hepsi burada. Ama herhangi bir sonuç almış değiliz. Arama çalışmaları 11 gündür devam ediyor. Anneme ait herhangi bir ize henüz rastlanılmadı. Annem tansiyon hastasıydı. Biz de ne olacağını bilmiyoruz. Kendisi ölü mü, sağ mı, bir yerde mi hiç bir bilgimiz yok. Sağ olsun devletimiz araştırıyor" ifadelerine yer verdi.

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