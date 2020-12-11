HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kayıp yaşlı kadından 11 gündür iz yok

Kayıp yaşlı kadından 11 gündür iz yok

11.12.2020 19:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kayıp yaşlı kadından 11 gündür iz yok

Çankırı’da 11 gündür kendisinden haber alınamayan 75 yaşındaki Sevim Yıldırım’ı arama çalışmaları sürüyor.

Kızılırmak ilçesi Çatalelma köyünde yaklaşık 1.5 aydır yalnız yaşayan 75 yaşındaki Sevim Yıldırım’a ulaşamayan çocukları kaybolduğunu anlayıp ekiplere bilgi verdi. Durum üzerine ekipler çevrede geniş çaplı arama çalışması başlatsa da kadına dair herhangi bir ize rastlanmadı. Arama çalışmalarının sürdüğü 11’inci günde Ankara Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) Köpek Unsurları Bölük Komutanlığından 2 adet köpek, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Arama Kurtarma Ekibi (JAK) ve İstanbul Sualtı Arama Kurtarma ekipleri arama kurtarma çalışmalarına destek verdi.

11 GÜNDÜZ İZ YOK

Köylüler ve görevliler tarafından aranmasına devam edilen 75 yaşındaki Sevim Yıldırım’ın oğlu Ergün Yıldırım yaptığı açıklamada, "Anneme biz telefonla ulaşamadığımızda kaybolduğunu anladık. Bazen komşuya gider bize söylemezdi. Kardeşim ’bekleyelim’ dedi. Akşam üzeri tekrardan ulaşamayınca biz kaybolduğunu anladık. Daha sonrasında kısıtlama olduğundan dolayı izin alarak buraya geldik. Annem 1.5 aydır yalnız yaşıyordu. Babam rahatsızdı. Bizim bildiğimiz bilgiler buraya odun toplamaya gelmiş. Ondan sonra kendisinden haber alamadık. Devletimiz milletimiz hepsi burada. Jandarmamız, askerimiz, köylümüz hepsi burada. Ama herhangi bir sonuç almış değiliz. Arama çalışmaları 11 gündür devam ediyor. Anneme ait herhangi bir ize henüz rastlanılmadı. Annem tansiyon hastasıydı. Biz de ne olacağını bilmiyoruz. Kendisi ölü mü, sağ mı, bir yerde mi hiç bir bilgimiz yok. Sağ olsun devletimiz araştırıyor" ifadelerine yer verdi. (İHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böyle basıldılar! Yaşananları görünce ağladı Böyle basıldılar! Yaşananları görünce ağladı
Böyle darp etmişler! Böyle darp etmişler!
Kazandıran numaralar belli oldu! Kazandıran numaralar belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çin aşısında gönüllü doktordan flaş açıklamalar

Çin aşısında gönüllü doktordan flaş açıklamalar

Şarkıcı Zara'nın inanılmaz değişimi! Yeni albüm için imaj yeniledi

Şarkıcı Zara'nın inanılmaz değişimi! Yeni albüm için imaj yeniledi

HDP'li vekilden skandal hareket! Elini arka cebine götürüp...

HDP'li vekilden skandal hareket! Elini arka cebine götürüp...

Erdoğan'dan ABD'ye yaptırım tepkisi: Saygısızlıktır

Erdoğan'dan ABD'ye yaptırım tepkisi: Saygısızlıktır

İbrahim Tatlıses 43 yaş küçük sevgilisinden ayrıldı

İbrahim Tatlıses 43 yaş küçük sevgilisinden ayrıldı

Koronavirüs kısıtlamaları genişleyecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Koronavirüs kısıtlamaları genişleyecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Hatay halkı tedirgin: Psikolojimiz bozuldu

Hatay halkı tedirgin: Psikolojimiz bozuldu

Eski Emniyet Müdürü Celal Yılmaz ile ilgili flaş karar

Eski Emniyet Müdürü Celal Yılmaz ile ilgili flaş karar

Türkiye ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek

Türkiye ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek

Diğer Haberler

Ankara'da tartıştığı kadını öldürüp, intihar etti

Ankara'da tartıştığı kadını öldürüp, intihar etti

Fatih'teki kuyumcuyu böyle darp etmişler!

Böyle darp etmişler!

Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı

Aldatıldığından şüphelenen koca dehşet saçtı

Aldatıldığından şüphelenen koca dehşet saçtı

Eskişehir’de bin yıllık el yazması İncil ele geçirildi

Eskişehir'de ele geçirildi! Tam bin yıllık

Akıllı telefonu olmadığı için HES kodunu plaka yapıp boynuna astı

HES kodunu plaka yapıp boynuna astı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.