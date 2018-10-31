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Kayıp yaşlı kadının parçalanmış cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2018 12:20 | Son Güncelleme

TOKAT’ın Turhal İlçesinde 4 gün önce kaybolan alzheimer hastası Emine Taştan’ın (83) cansız bedeni, evine 150 metre uzaklıkta boş arazide parçalanmış halde bulundu.

Kayıp yaşlı kadının parçalanmış cesedi bulundu

Fatih YILMAZ/TURHAL (Tokat), (DHA) - TOKAT’ın Turhal İlçesinde 4 gün önce kaybolan alzheimer hastası Emine Taştan’ın (83) cansız bedeni, evine 150 metre uzaklıkta boş arazide parçalanmış halde bulundu.
İlçe merkezindeki Osman Gazi Mahallesi’nde oturan Emine Taştan, 4 gün önce kayboldu. Evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan yaşlı kadını bulmak için yakınları polisten yardım istedi. Taştan'ın bulunması için çalışma başlatıldı. Yapılan aramalardan sonuç alınamadı. Bu sabah yaşlı kadının evine 150 metre uzaklıktaki Kazım Neziha Atıcı İmam Hatip Ortaokulu yanındaki boş arazide karga sürüsü gören çevredekiler, merak edip yaklaştı. Kargaların bir insan cesedi üzerinde toplandığı fark edilince, polise haber verildi. Olay yerinde yapılan incelemede parçalanmış haldeki cesedin, kayıp olarak aranan Emine Taştan'a ait olduğu belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından ceset, otopsi için Turhal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşlı kadına sokak köpeklerinin saldırmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

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