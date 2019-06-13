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Kayıp Yıldırım'ı arama çalışmasına yağmur engeli

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 18:02 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde katıldığı festivalin son günü kaybolan ve 4 gündür bulunamayan Yıldırım Selim Özersinci'yi (29), arama çalışmalarına şiddetli yağmur nedeniyle ara verildi.

Kayıp Yıldırım'ı arama çalışmasına yağmur engeli

Mithat ABAKAN/ MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde katıldığı festivalin son günü kaybolan ve 4 gündür bulunamayan Yıldırım Selim Özersinci'yi (29), arama çalışmalarına şiddetli yağmur nedeniyle ara verildi.
Manavgat'ın Oymapınar Mahallesi'nde Oymapınar Barajı yakınlarındaki ormanlık alanda geçen hafta Çarşamba günü başlayan 3'üncü Metacore Uluslararası Müzik Festivali'nin organizasyonunda görevli Yıldırım Selim Özersinci, 10 Haziran Pazartesi sabah saatlerinde kamp alanından ormanın içine doğru giderek kayboldu. Uzun süre kendisinden haber alamayan arkadaşlarının haber vermesi üzerine jandarma ekipleri bölgede araştırma yaptı. Araştırmada, kayıp gencin elbiseleri baraj gölüne inen patika yolda bulundu.
Yıldırım Selim Özersinci'yi arama çalışmaları bugün sabah erken saatlerde Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Akseki Jandarma Komando Taburu'ndan gelen arama birliği, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hava destekli karada ve gölde sürdürüldü. Arama çalışmalarını Yıldırım Selim Özersinci'nin babası Melih Özersinci ve yakınları da takip etti. Arama çalışmalarına öğleden sonra bölgede başlayan şiddetli yağış nedeniyle saat 14.30 sıralarında ara verildi. Çalışmalara yarın devam edilecek.

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Kayıp Yıldırım'ı arama çalışmasına yağmur engeliKayıp Yıldırım'ı arama çalışmasına yağmur engeliKayıp Yıldırım'ı arama çalışmasına yağmur engeliKayıp Yıldırım'ı arama çalışmasına yağmur engeli

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