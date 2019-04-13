‘Kayıp Yüzler Filtresi’ ile sosyal medya üzerinden kayıp aranacak

Yakınlarını Kaybetmiş Aileler Derneği (YAKAD) ve bir grup gönüllü yazılımcının ortak projesi olan ‘Kayıp Yüzler Filtresi’ kullanıma açıldı. Facebook’ta sıklıkla kullanılan yüz filtreleri uygulamasına entegre edilen sistem ile kaybolmuş çocukların yüzü filtre olarak kullanılıp paylaşılabilecek.

Yakınlarını Kaybetmiş Aileler Derneği (YAKAD) ve bir grup gönüllü yazılımcı, farkındalık oluşturmak amacıyla bir projeye imza attı. Facebook’ta yer alan kedi, tavşan, çiçek gibi yüz filtrelerinden yola çıkan gönüllüler, kayıp çocukların yüzlerini yeniden modelleyerek filtreler arasına koymak için YAKAD ile ortak bir çalışma başlattı. İlk model Ecrin Tunç

Proje kapsamında kayıp çocuklarla başlayan modellemenin ilk örneği de Mardin’in Midyat ilçesine bağlı Harmanlı köyünde, 14 Haziran 2015’te "Bakkala gidiyorum" deyip evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan Ecrin Tunç oldu. Ecrin’in yüzü bilgisayar ortamında yeniden modellenerek yüz filtreleri arasına eklendi.

Filtreyi deneyen sosyal medya kullanıcıları kendi yüzleri yerine kaybolan çocukların yüzünü görüyor. Kayıp çocukların yüzlerini bu sayede daha çok kişiye ulaştırmayı amaçlayan proje, insanlarda farkındalık da oluşturuyor. Filtreyi kullanmak için de YAKAD Facebook sayfasında bulunan linke tıklayarak filtrenin kullanımına onay verilmesi gerekiyor. Ayrıca filtrede, kaybolan çocuğun ismi, boyu, yaşı, cinsiyeti ve irtibat numarası da yer alıyor.

"Bir yüz modeli 2 günde tamamlanıyor"

‘Kayıp Yüzler Filtresi’ hakkında konuşan Yakınlarını Kaybetmiş Aileler Derneği Başkanı Zafer Özbilici, sosyal medyada eskiye nazaran kayıp ilanlarının artık paylaşılmadığını söyledi. Sahte ilanlar nedeniyle, sosyal medya kullanıcılarının bu tür ilanlardan uzak durduğunu ifade eden Özbilici şöyle konuştu:

“Sosyal medyada paylaşacağımız bu videolarla aslında biz toplumsal dayanışma oluşturacağız. Ecrin, benim çocuğum olabilirdi, ben Ecrin olabilirdim, kaybolan ben olabilirdim. Bu sebepten dolayı çocuklarımızı kaçıranlara karşı meydan okuyoruz. Bu çalışma bizim için çok önemli. Herkesi YAKAD Facebook sayfasına girip filtreyi kullanarak videolarını paylaşmaya davet ediyorum. Bir yüz 2 günde oluşturabiliyor. Çok basit bir olay değil. Herkesin yapabileceği bir olay olmadığı için gerçek kayıpları sosyal medyada arayacağız artık. Sosyal medyada birçok insan artık kayıp ilanı paylaşmaktan vazgeçmiş ve çokta sıkılmış durumda çünkü bir kısmı gerçek kayıp, bir kısmı kazanımlar sağlamak için yapılan paylaşımlar. Bu ilanlar çok basit şekilde oluşturulabildikleri için kötü niyetli insanlar da bu tür ilanları kullanarak kendi sayfalarının beğenilmesini sağlıyorlar.”