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Kayıp yüzük aranırken çardak çöktü, taşlı sopalı satırlı kavga çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2019 09:15 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta kaybolan yüzüğün aranması sırasında akarsu üzerindeki çardağın çökmesi sonucu işletme sahipleriyle vatandaşlar arasında çıkan taşlı, sopalı, satırlı kavgada 1’i çocuk 12 kişi yaralandı.Kurban Bayramı tatilini geçirmek için Avustralya’dan Kahramanmaraş’a gelen Özkan K., ailesi ve yakınlarıyla birlikte merkez Onikişubat ilçesi Suçatı Mahallesi’ndeki Fırnız Çayı’na pikniğe gitti.

Kahramanmaraş’ta kaybolan yüzüğün aranması sırasında akarsu üzerindeki çardağın çökmesi sonucu işletme sahipleriyle vatandaşlar arasında çıkan taşlı, sopalı, satırlı kavgada 1’i çocuk 12 kişi yaralandı.
Kurban Bayramı tatilini geçirmek için Avustralya’dan Kahramanmaraş’a gelen Özkan K., ailesi ve yakınlarıyla birlikte merkez Onikişubat ilçesi Suçatı Mahallesi’ndeki Fırnız Çayı’na pikniğe gitti. Gurbetçi aile buradaki bir işletmeden çardak kiraladı. Bir süre oturduktan sonra misafirlerden birinin yüzüğü suya düştü. Suya düşen yüzüğün aranması sırasında ağırlığa dayanamayan çardağın çökmesi üzerine gurbetçi aile ile işletme sahipleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın taşlı, sopalı ve satırlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1’i çocuk 12 kişi yaralandı. Yaralılar Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

"Çok kötü saldırdılar bize"
Kavga sonrası bazı aile fertleri ile birlikte gözaltına alınan ve daha sonra adli makamlarca serbest bırakılan işletme sahibi Mahmut Aras, ilk saldırının karşı taraftan geldiğini iddia etti.
Kavga öncesi misafirlerden birinin yüzüğünün suya düştüğünü ve kendinden yüzüğün çıkartılması için yardım istediklerini söyleyen Aras, su içindeki yüzüğe bakmak isteyen yaklaşık 20 kişinin üzerinde durduğu çardağın köşesinin bir anda çöktüğünü söyledi.
Çöken çardak sonrası bir çocuğun kendisini çağırdığını belirten Aras, "Ben vardığımda suyun içindeki arkadaş bana, küfür ve hakaret etti. Ben de ‘terbiyesizlik yapmayın, hem seni içeri aldılar bugün kapalı olduğu halde’ dedim. O sırada bana biri şiş çekti ve ben kaçmaya çalıştım, çok kötü saldırdılar bize” dedi.

"Budaklı odunla saldırdı"
Babasının darp edildiğini fark ettikten sonra kavgayı ayırmak isteyen Arzu Aras ise, kendinin de sopaların hedefi olduğunu söyledi.
Kafasına ve vücuduna aldığı darbeler sonrası yalandığını ifade eden Arzu Aras, “Ben sağlıkçıyım babama aynı anda 5-6 insanın saldırdığını görünce ben de aralamaya çalıştım. Çünkü babamı öldüresiye hem sopalarla yumruklarla dövüyorlardı. Bir insana 6 kişi birden saldırıyordu. Hakaretler ve ‘sizi öldürürüz’ diyorlardı. Adam benim kadın olduğumu bile isteye budaklı odunla saldırdı, gözümün yanlarına dikişler atıldı. Karnımda ve sırtımda morluklar oluştu. Bu insanlar bir kadına şiddet uygulayarak iftira atarak suçlamalarda bulunuyorlar. Üstüm başım kan içindeydi ve annem feryat ederken o insanlar gülüyorlardı. O insanlar çocukları yok suya attılar, yok sürüklediler diye iftiralarda bulunuyorlar. Ben bir kere fizyoterapistim ve benim bir sürü öğrencim var. Beni öldüresiye dövdükleri halde ben bir çocuğu itmedim bile. Buna rağmen bu insanlar bizim çocuklarımızı tekmelediler. Biz karşılarında 3 kişi olarak müdahale ettik. Buna rağmen arabalarına doluşup gittiler” diye konuştu.

"Canımızı zor kurtardık"
Tesis sahibi Mahmut Aras’ın yeğeni Yetkin Aras ise, kadınlı erkekli kavgada kendilerinin darp edildiğini savunarak, “Olay anında ben tesise doğru bayramlaşmaya geliyordum. Geldiğimde kuzenimin darp edildiğini ve Mahmut abime saldırıldığını gördüm ve müdahale ettim. Bana da sopalar ve demirlerle vurdular. Kalabalık bir grup vardı kadınlı erkekli. Kollarımda kesik izleri ve kırıklar var ayak altları ve kafamda da dikiş var canımızı zor kurtardık” diye konuştu.
Aras ailesi yaşanan olaylarla ilgili adli makamlara suç duyurusunda bulundu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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