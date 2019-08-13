Kayıp yüzük aranırken çardak çöktü, taşlı sopalı satırlı kavga çıktı

Kahramanmaraş’ta kaybolan yüzüğün aranması sırasında akarsu üzerindeki çardağın çökmesi sonucu işletme sahipleriyle vatandaşlar arasında çıkan taşlı, sopalı, satırlı kavgada 1’i çocuk 12 kişi yaralandı.

Kurban Bayramı tatilini geçirmek için Avustralya’dan Kahramanmaraş’a gelen Özkan K., ailesi ve yakınlarıyla birlikte merkez Onikişubat ilçesi Suçatı Mahallesi’ndeki Fırnız Çayı’na pikniğe gitti. Gurbetçi aile buradaki bir işletmeden çardak kiraladı. Bir süre oturduktan sonra misafirlerden birinin yüzüğü suya düştü. Suya düşen yüzüğün aranması sırasında ağırlığa dayanamayan çardağın çökmesi üzerine gurbetçi aile ile işletme sahipleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın taşlı, sopalı ve satırlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1’i çocuk 12 kişi yaralandı. Yaralılar Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

"Çok kötü saldırdılar bize"

Kavga sonrası bazı aile fertleri ile birlikte gözaltına alınan ve daha sonra adli makamlarca serbest bırakılan işletme sahibi Mahmut Aras, ilk saldırının karşı taraftan geldiğini iddia etti.

Kavga öncesi misafirlerden birinin yüzüğünün suya düştüğünü ve kendinden yüzüğün çıkartılması için yardım istediklerini söyleyen Aras, su içindeki yüzüğe bakmak isteyen yaklaşık 20 kişinin üzerinde durduğu çardağın köşesinin bir anda çöktüğünü söyledi.

Çöken çardak sonrası bir çocuğun kendisini çağırdığını belirten Aras, "Ben vardığımda suyun içindeki arkadaş bana, küfür ve hakaret etti. Ben de ‘terbiyesizlik yapmayın, hem seni içeri aldılar bugün kapalı olduğu halde’ dedim. O sırada bana biri şiş çekti ve ben kaçmaya çalıştım, çok kötü saldırdılar bize” dedi.