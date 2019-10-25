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Kayıp zabıt katibinden 86 gündür haber yok

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2019 11:26 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'de adliyede çılaşın zabıt katibi Ömer Doğan'dan (44), 86 gündür haber alınamıyor.

Kayıp zabıt katibinden 86 gündür haber yok

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de adliyede çılaşın zabıt katibi Ömer Doğan'dan (44), 86 gündür haber alınamıyor.
Kırıkkale'de yaşayan evli ve 2 çocuk babası zabıt kâtibi Ömer Doğan, 86 gün önce sabah saatlerinde işe gitmek için Sanayi Mahallesi'ndeki evinden çıktı. Kırıkkale Adliyesi'ndeki işine giden Doğan, saat 10.00 sıralarında iş yerinden çıktı ve bir daha da kendisinden haber alınamadı. Doğan'ın, yakınlarının kayıp ihbarı üzerine çalışma başlatan jandarma ve polis, çevredeki mobese kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede Ömer Doğan'ın, Balışeyh ilçesine bağlı Dikmen köyüne gittiği tespit edildi. Köyde yapılan aramada, Doğan'a ait otomobil, yazlık bahçesinde park halinde bulundu. Fakat Doğan'ın izine yapılan tüm aramalara rağmen ulaşılamadı. Doğan'ı en son gören yeğeni H.D. gözaltına alındı, sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı.
5 YIL ÖNCE 2 YEĞENİ ÖLÜ BULUNDU
Öte yandan Ömer Doğan'ın yeğenleri Furkan Doğan (14) ve Murat Doğan (20), 5 yıl önce çobanlık yaptıkları Dikmen köyünde kaybolduktan sonra av tüfeğiyle öldürülmüş halde bulunmuştu. Ömer Doğan'ın kayboluşuyla, 17 gün arayla cesetleri bulunan yeğenlerinin kurban gittiği cinayetin bağlantısı olup olmadığı da araştırılıyor.

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