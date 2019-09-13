HABER

Kayıp zabıt katibini özel ekip arıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2019 17:10 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de 45 gün önce yazlık evine gittikten sonra bir daha haber alınamayan zabıt katibi Ömer Doğan’ı bulmak için kurulan özel ekip arama çalışmalarını sürdürüyor.Kırıkkale Adliyesinde zabıt katibi olarak memurluk yapan 2 çocuk babası Ömer Doğan (44), 30 Temmuz 2019 tarihinde Balışeyh ilçesine bağlı Dikmen köyündeki Yeniçıkan mevkisinde bulunan yazlık olarak kullandığı evine gittikten sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

Kayıp zabıt katibini özel ekip arıyor

Kırıkkale’de 45 gün önce yazlık evine gittikten sonra bir daha haber alınamayan zabıt katibi Ömer Doğan’ı bulmak için kurulan özel ekip arama çalışmalarını sürdürüyor.
Kırıkkale Adliyesinde zabıt katibi olarak memurluk yapan 2 çocuk babası Ömer Doğan (44), 30 Temmuz 2019 tarihinde Balışeyh ilçesine bağlı Dikmen köyündeki Yeniçıkan mevkisinde bulunan yazlık olarak kullandığı evine gittikten sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp ihbarı üzerine Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ile Ankara ve Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler; ’Mavi’, ’Konuk’, ’Oyuk’ isimli kadavra ve iz takip köpekleri ile birlikte Yeniçıkan mevkisindeki yazlık evin bahçesinde ve arazide yaptığı arama çalışmalarında bir ize rastlayamadı. Kurulan özel bir ekiple her türlü delil ve gelen tüm ihbarları değerlendiren jandarma ekipleri, Doğan’ı bulmak için arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kayıp zabıt katibini özel ekip arıyor

Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
Depremzedelerin konteynerleri küle döndüDepremzedelerin konteynerleri küle döndü
Beyoğlu'nda apart otelde 2 İngiliz turistin sır ölümüBeyoğlu'nda apart otelde 2 İngiliz turistin sır ölümü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Ahmet Davutoğlu AK Parti'den istifa etti

Ahmet Davutoğlu AK Parti'den istifa etti

TEM'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

TEM'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Resmen duyurdular! Yüzde 22 indirim

Resmen duyurdular! Yüzde 22 indirim

Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı

Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı

Davutoğlu'nun istifası sonrası dikkat çeken paylaşım

Davutoğlu'nun istifası sonrası dikkat çeken paylaşım

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Kuyumcudan müşteriyi şaşırtan gelenek! Her yıl çeyrek altın hediye ediyor

Kuyumcuda şaşırtan gelenek! Her yıl...

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Bursa'da kadın cinayeti! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Akıllara durgunluk veren olay! Oğlu menemeni beğenmeyince anne balkondan atladı

Akılalmaz olay! Oğlu beğenemedi, anne balkondan atladı

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.