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Kayıp zihinsel engelli genç, yaralı bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 09:22 | Son Güncelleme

VAN'ın Erciş ilçesinde dün öğleden sonra kaybolan zihinsel engelli Sezgin Taş (25), ekiplerin iz takip köpekleri ile yaptıkları aramalar sonucu düştüğü arazide yaralı halde bulundu.  Erciş ilçesine bağlı Abdalmezrası Mahallesi'nde oturan ailenin zihinsel engelli oğlu Sezgin Taş, dün saat 14.00 sıralarında evden ayrıldı.

Kayıp zihinsel engelli genç, yaralı bulundu

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'ın Erciş ilçesinde dün öğleden sonra kaybolan zihinsel engelli Sezgin Taş (25), ekiplerin iz takip köpekleri ile yaptıkları aramalar sonucu düştüğü arazide yaralı halde bulundu.
Erciş ilçesine bağlı Abdalmezrası Mahallesi'nde oturan ailenin zihinsel engelli oğlu Sezgin Taş, dün saat 14.00 sıralarında evden ayrıldı. Akşama kadar kendisinden haber alamayan ailesi, Sezgin Taş'ın bulunması için Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı'na haber verdi. Jandarma gencin bulunması için iz takip ve arama ve kurtarma köpekleri ile çalışma başlattı. Güvenlik korucuları ve AFAD ekiplerinin de destek verdiği aramalar sonucunda Sezgin Taş, bugün saat 00.30 sıralarında kaybolduğu yerin yaklaşık 8 kilometre uzağında sağ olarak bulundu. Kayalık ve çalılık arazide düştüğü ve vücudunda hafif yaralanmalar olduğu görülen Taş, hastaneye götürerek, muayene ve tedavisi yaptırıldı. Sezgin Taş, tedavisinin ardından ailesine teslim edildi. Aile, oğullarını bulan ekiplere teşekkür etti.

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Kayıp zihinsel engelli genç, yaralı bulunduKayıp zihinsel engelli genç, yaralı bulundu

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