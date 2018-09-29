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Kayıp zihinsel engellinin derede cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2018 17:51 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'da iki gün önce kaybolan zihinsel engelli Ali İmran Altın'ın (39) jandarma tarafından derede cesedi bulundu.

Kayıp zihinsel engellinin derede cesedi bulundu

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)-TEKİRDAĞ'da iki gün önce kaybolan zihinsel engelli Ali İmran Altın'ın (39) jandarma tarafından derede cesedi bulundu.
Merkez Süleymanpaşa ilçesi Banarlı Mahallesi'ndeki evinden iki gün önce çıkan zihinselle engelli Ali İmran Altın'dan bir daha haber alınmadı. Ailesi, polis ve jandarmaya kayıp başvurusu yaptı. Jandarma ekiplerinin dedektör köpek ile yaptığı aramalarda Altın'ın cesedi oturduğu mahallenin yakınlarından geçen Banarlı Deresi'nde bulundu. Altın'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Kayıp zihinsel engellinin derede cesedi bulundu

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