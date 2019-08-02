Kayıp zihinsel engelliyi iz takip köpeği 'Roka' buldu

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde kaybolan şeker hastası zihinsel engelli S.B. (43), iz takip köpeği 'Roka' ile yapılan aramayla bulundu.

Ezine ilçesi Çetmi köyünde yaşayan E.Ö., 31 Temmuz günü evden "Dışarı gidiyorum" diyerek ayrılan kardeşi şeker hastası zihinsel engelli S.B.'den haber alamayınca Ezine İlçe Jandarma Komutanlığı’na kayıp başvurusunda bulundu. 3 Jandarma Asayiş Timi, 1 Trafik Timi ve 1 Motosikletli Asayiş Timi arama çalışmalarına katıldı. Arama çalışmalarında, İl Jandarma Komutanlığı’ndan iz takip köpeği 'Roka' da kullanıldı. Kayıp S.B., 1 Ağustos günü akşam saatlerinde Çetmi köyünden 2 kilometre uzaklıktaki arazide, 'Roka'nın tepki vermesiyle meşelerin arasında bitkin halde bulundu.

Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan S.B., Ezine Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından ailesine teslim edildi.

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